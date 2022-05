¿Te acuerdas de Changoleón? Así luce en la actualidad el personaje de "Incógnito

En el 2005 se estrenó el programa "Incognito", que fue conducido por Facundo y que rápidamente ganó popularidad, pero durante uno de sus capítulos conocimos a "Changoleón", un hombre en situación de calle que tuvo varias apariciones.

¿CHANGOLEÓN MURIÓ?

Samuel González Quiroz, mejor conocido como "Changoleón" es un personaje que se volvió sumamente famoso luego de que empezó aparecer en el programa Incógnito de Facundo.

Y es que anteriormente había rumores de que ya había muerto, pero se comprobó era falso, tal parece que dejó atrás las adicciones y sigue su vida sin éstas.

Actualmente Changoleón vive en Guerrero, sigue en situación precaria y vende artesanías.

Dicha información fue revelada por el hombre a Gispy de Badabun, es difícil conseguir comida y hasta calzado.

Asimismo, mostró cómo debía amarrar sus zapatos con una agujeta para que no se desprendiera la suela. Por ello, la influencer decidió comprarle unos zapatos en lo que charlaba con él. "Es ropa que me habían regalado, gracias a Dios, no sé cómo le hicieron para encontrarme", mencionó el famoso Changoleón.

Incluso, recordó cómo fue su infancia. Dijo que él era muy juguetón y en medio del llanto, dijo que le dolía mucho –al parecer recordar su infancia–. "Era muy juguetón, muy impertinente, bien movido... me duele mucho", indicó.

En 2021, en otro canal de YouTube, el Changoléon aún no arreglaba lo de las regalías que debía recibir por parte del programa de Facundo. Comenzó que por varios años estuvo en Alchólicos Anónimos.

(Azucena Uribe)