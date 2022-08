La cantautora y productora Taylor Swift, nominada en cinco categorías fue la estrella de la noche durante la gala de los MTV Video Music Awards 2022.

La artista estadounidense mereció hoy los premios a Mejor Vídeo del Año y Mejor Vídeo de Largo Formato, por su video 'All Too Well' de 10 minutos de duración protagonizado por Sadie Sink de Stranger Things.

Impresionó con su look

La intérprete de Shake it off no decepcionó con su look, Taylor fue una de las pocas celebridades que no apostó por el negro, en cambio lució un vestido creado a partir de cientos de cuentas y cadenas plateadas con incrustaciones de cristales y brillantes, combinándolo con unas increíbles plataformas plateadas.

Anuncia nuevo álbum

En su discurso, la solista agradecía todo el amor recibido a la canción y a la regrabación de Red con el anuncio de la llegada de su nuevo álbum:

"Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por ustedes, los fans".

"Porque no hubiese sido capaz de regrabar mi álbum si no fuese por vosotros. Me animaste a hacerlo. Y la verdad es que le he estado dando vueltas, y dado que han sido tan generosos de darnos esto (las votaciones de los premios se realizan de manera popular), pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Y les contaré más a medianoche", anunció.

El disco saldrá el mismo día que 'The Car' de Arctic Monkeys, tendrá 13 canciones cuyos títulos son 'Track One', 'Track Two' y así sucesivamente.

Nuevos detalles del álbum

Con la llegada de las doce de la noche, la cantante publicaba en sus redes sociales la portada de Midnights, así como un breve prólogo en el que describe lo que podremos encontrarnos en su décimo álbum.

"Nos mantenemos despiertos enamorados y con miedo, con confusión y llorando. Permanecemos mirando a las paredes y bebemos hasta que nos devuelven la conversación. Nos retorcemos en nuestras jaulas autoimpuestas y rezamos para que no hagamos -justo en este minuto- algún fatídico error que altere nuestra vida".

"Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que nos hemos aventurado y torcido y decidido mantener las linternas encendidas y empezar la búsqueda - esperando que quizás, el reloj se pare en las doce... nos encontraremos".

"Midnights, las historias de 13 noches sin dormir desperdigadas por mi vida, llegará el 21 de octubre. Encuéntrate conmigo a medianoche".

aemz