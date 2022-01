Tatiana agradece a Televisa la oportunidad en “MasterChef Junior” de TV Azteca

TV Azteca presumió a Tatiana como la nueva conductora de “MasterChef Junior”, el próximo mes de febrero la cantante habló de su regreso a la pantalla chica mexicana como anfitriona del reality show de cocina infantil y agradece esta nueva oportunidad en su carrera artística a Televisa.

En entrevista para el programa “Todo para la Mujer” Tatiana expresó que su regreso a la televisión fue gracias a su participación en la tercera temporada de “¿Quién es la Máscara?” en donde participó con el personaje de Carnívora y logró llegar a las semifinales de la competencia.

A partir de que me vieron en “¿Quién es la Máscara?” pues ahí como que ya estaba yo en la mente de la gente que no tiene niños, porque hay muchos que me siguen en las redes sociales, pero ahorita si no te siguen en las redes sociales la gente no se entera de lo que estás haciendo, entonces gracias a que mucha gente sigue a este programa me empezaron a ver y se empezó a sondear mi nombre… apenas en diciembre me invitaron a checar el proyecto, me encantó y me siento plena, emocionada y me gusta salirme de mi zona de confort.



La famosa cantante infantil dio detalles de la producción de “MasterChef Junior” y adelantó que la competencia culinaria se transmitirá en 15 programas, se prevé que salga a la luz a finales de febrero.

Me siento súper emocionada, todavía no empezamos a grabar, apenas estamos en pruebas de vestuario, de maquillaje, de peinado, de imagen, todavía no conozco a los niños, son 20 participantes de toda la República Mexicana, comentó la actriz quien habló sobre la forma en la que surgió la invitación al reality.



A pesar de ser considerada “La Reina de los Niños”, Tatiana aclaró que solo se caracterizará como estrella infantil en un programa en donde cantará para los pequeños participantes, a lo largo de la temporada la veremos como toda una conductora de TV Azteca

Son 15 programas que saldrán todos los viernes a las 8 de la noche, sale al aire a finales de febrero… Podría pensarse que voy con el personaje pero no, sólo voy a cantar en un programa y ahí sí voy como Reina de los niños, pero en los demás programas iré con un look padre, colorido, peinados locochones, para tratar de mostrar otra imagen, comentó.



