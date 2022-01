Tania Rincón y "La Chupitos" se pelean en pleno programa en vivo

En el programa "Hoy" se vivió un momento de tensión durante la dinámica de "Pásale al pizarrón"; en donde la conductora Tania Rincón y la famosa comediante "Chupitos" tuvieron un desacuerdo a la que evaluaron su trabajo en equipo.

Cabe señalar que Liliana Arriaga, "La Chupitos" fue la invitada y encargada de darle sabor al programa matutino.

Pero, lo que en un principio solamente eran risas, de un momento a otro entre se volvió en tensión.

Esta no es la primera vez que sucede un caso como este, pues hace apenas unos días algo muy similar entre la exconductora de "Venga la Alegría" y Andrea Escalona, pues ambas señalaron que durante el juego hubo un poco de "fuerza innecesaria" tras la caída de Tania Rincón.

Ahora ocurrió algo muy similar, pero con Tania y "La Chupitos", tan grande fue el problema que Rincón tuvo que defenderse del ataque de sus adversarios.

Así fue la "pelea" entre Tania Rincón y La Chupitos

Hay que recordar que durante esta dinámica las conductoras deben apilar vasos de dos colores hasta que puedan conseguir una tonalidad diferente y luego deben correr hacia un pizarrón para responder tres preguntas de cultura general.

Sin embargo, esta vez Tania Rincón recibió un regaño, pues a pesar de que acabó en el menor tiempo posible, le comentaron que "no se entendía nada de lo que escribió", mientras que la comediante hizo trampa al momento de apilar los vasos, por lo que por lo que al final la producción decidió restar los puntos a ambos equipos.

Ante esta decisión Tania comentó que si la producción no entendía etimologías grecolatinas no era su culpa, mientras que Liliana le respondió que "No saben perder y caen mal", por lo que se notó una cara de desagrado de Rincón.

(Azucena Uribe)