Talk shows para bobos, tontos e ignorantes

Oigan, es en serio... a poco los productores de los "reconocidos" Talk shows que se transmiten en la televisión de nuestro país piensan que los mexicanos somos estúpidos y nos tragamos los cuentos que tarde a tarde presentan en sus programas denigrando, ofendiendo y hasta burlándose de la sociedad mexicana. Y si bien muchos pueden ser situaciones verídicas, la manera de presentarlos es tan irreal y fantasiosa que se convierten en sketches cómicos, faltos de imaginación y creatividad para darle al televidente "pan y circo".

OPRAH LA REINA INDISCUTIBLE

Una de las precursoras de programas de este género, en Estados Unidos, Oprah Winfrey le dio justo en el clavo a este tipo de emisiones no solo por su talento, sino por un gran carisma y empatía con el que se ganaba a toda la audiencia. Su público siempre fue real, así como las historias que presentaba. El verdadero éxito de Oprah radicó principalmente en que las promesas que hacía dentro del programa para ayudar a la gente eran cumplidas, en una ocasión regaló 275 coches a todos los asistentes a su programa, lo que fue una verdadera locura en el foro donde transmitía...

https://www.oprah.com/oprahshow/oprahs-entire-audience-are-surprised-with-new-cars-video

Tiempo después se dijo que no era verdad o que más bien los ganadores tuvieron que pagar los impuestos del auto recibido. Oprah además de ser productora, periodista, editora de su propia revista, actriz y conductora, se convirtió en empresaria y filántropa financiando organizaciones que promueven la educación, cultura y apoyo en desastres naturales, gracias a una inmensa fortuna que la convirtió en la afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en el mundo en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos.

CRISTINA "NO ME TOQUE ESE BOTÓN"

En América Latina el fenómeno se repitió con la cubano-estadounidense Cristina Saralegui, que se diera a conocer en el mundo de habla hispana como la "Oprah Latina". A través de su programa "El show de Cristina", logró el éxito durante veintiún años al aire. Ganó más de 12 premios Emmy y parte de su tiempo altruista lo dedicó a una larga lista de causas sociales. Junto a su esposo, fundó "Arriba la vida/Up with Life Foundation" dedicada a alertar y educar a los hispanos sobre los peligros del sida. La revista Time la eligió como una de los 25 hispanos más influyentes en los Estados Unidos.





Si tan solo una de las conductoras que tenemos actualmente en los Talk shows de la televisión mexicana, hiciera un poco de lo que estas dos mujeres lograron, se ganaría la confianza y el respeto de México entero y seguramente recibiría el apoyo de muchas empresas dispuestas a brindarlo, pero no lo hacen por que es claro que estos programas son un circo de tres pistas. Habría muchas estrategias que podrían implementar los productores que solo piensan en ganar más y más dinero, para ellos y sus conductoras. Las empresas se acercarían más a ellas, pues en la actualidad los anunciantes les rehúyen pues no quieren asociar sus marcas a estos programas, que no van con las buenas costumbres del país.

Pensar en un Talk show en México, es hablar de situaciones bochornosas, ridículas, temas extraños que cuesta trabajo creerlos y peor aún personas que se prestan para participar en estos programas por recibir unos cuantos pesos, pues no podemos negar que vivimos una crítica situación económica en nuestro país debido a los malos manejos del gobierno actual.

HASTA EN LAS "PEORES" FAMILIAS

Después de que el Show de Cristina se vio en México, empezaron a aparecer programas del estilo y la debacle fue una emisión titulada "Hasta las mejores familias", en la que se turnaban el espacio Talina Fernández, obviamente con experiencia periodística; Fernanda Familiar, inexperta y sin ángel, un rotundo fracaso ; y Carmelita Salinas q.e.p.d. quien hacía una buena versión gracias a su particular estilo, convirtiendo la emisión en un verdadero espectáculo circense. En realidad nadie sabe si el productor Federico Wilkins destrozó el concepto o creó un nuevo género, muy malo por cierto, en el que personas con deformaciones y hasta enfermedades mentales aparecían para provocar horror y lástima. Wilkins declaró que efectivamente sus personajes eran actores pero que las historias eran reales, lástima que no existía un buen guionista para darle sentido y cierta seriedad.

QUE PASE LA DESGRACIADA...

Nacieron programas como "Laura en América", bajo la conducción de Laura Bozzo una abogada peruana muy peculiar. Fue tal el éxito que logró en la cadena Telemundo de Miami, que la querían en todas partes, hasta en España pero no lo logró. En principio algo ruda pero amable y con el tiempo "enseñó el cobre" convirtiéndose en una mujer agresiva y en realidad dañina para la televisión. Laura estudio la carrera de Derecho en su país natal, y varios posgrados así como doctorados en leyes y trabajó para el gobierno peruano. Incursionó en la televisión con el programa feminista "Las mujeres tienen la palabra" y sus productores decidieron hacer una copia del programa de Cristina Saralegui, donde despegó su carrera como conductora. En México, en 2009, formó parte de las filas de TV Azteca y en 2011 firmó con Televisa para hacer varios programas.

Laura fue y vino de una televisora a otra, todos sus programas del mismo corte y estilo presentaban penosas situaciones de familias y siempre montaban "teatritos" de dudosa situaciones. La fama le llegó no precisamente por sus buenas acciones, sino por muchos otros escándalos como estar casada con un hombre varios años menor que ella. Bozzo fue acusada en México de delito de depositario infiel de un inmueble embargado por el SAT y como medida cautelar tenía que ingresar en la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en donde nunca apareció.

SIEMPRE EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Su carrera siempre ha estado envuelta en la polémica: acusaciones de recoger falsos testimonios, pagar a actores para que fingieran, utilizar personas de barrios pobres para ridiculizarlas y hasta gastar fondos públicos al usar un helicóptero del Gobierno del Estado de México para grabar un programa mientras visitaba las zonas afectadas por el huracán Manuel, en septiembre 2013. También se le ligó al régimen del dictador peruano Alberto Fujimori. Ha tenido problemas legales tanto en su país natal como en México, donde en la actualidad existe una sentencia ejecutoria de difamación lanzada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva. Laura inicio un programa en la cadena Imagen "Que pase Laura" donde duró muy poco tiempo ya que se fue a la emisión de Telemundo "La casa de los famosos" donde hemos visto lo peor de ella física y emocionalmente. Por cierto aseguran que ella será la ganadora, pues Telemundo busca que regrese a sus filas ahora que pronto tendrá oficinas en la Ciudad de México. Su lugar en Imagen, lo ocupó Gaby Crassus con un formato más formal y vale la pena señalar que Crassus lo está haciendo bien con "Asuntos de familia", luego de haber vivido una terrible situación al perder a su esposo por causa del covid.

DE CIUDAD DESNUDA A LA REINA DE LOS TALK SHOW

El nombre de Rocío Sánchez Azuara comenzó a sonar fuerte en la televisión mexicana gracias al programa "Ciudad desnuda" que conducía junto con Eduardo Blancas. En la emisión presentaban temas citadinos sobre marginación, pobreza e inseguridad logrando ser uno de los programas de mayor rating de la televisora del Ajusco, hasta cuando aseguran le pisaron un callo al entonces Presidente de México Ernesto Zedillo, que la censuró y tuvieron que sacar la emisión del aire.

No pasó mucho tiempo para que el talento de Rocío la llevara nuevamente a la pantalla con el programa "Cosas de la vida" teniendo gran aceptación y en definitiva es el mejor programa que le he visto a Sánchez Azuara. En el mismo mostraba problemas sociales reales, lo que llevaba al público a identificarse con la emisión. Rocío se convirtió en una de las conductoras más cotizadas de la televisión nacional, fue y vino de TV Azteca a Televisa y también radicó en Miami para presentar otro formato.

Rocío permaneció una buena temporada en Imagen con su programa "Rocío a tu lado", pero es TV Azteca quien la invita a regresar al Ajusco, por lo que regresó complacida para hacer una versión más, es decir "la misma gata, nada más que revolcada" de su trillado programa. El disgusto de Imagen fue tal que decidió repetir los programas que había hecho con ellos, saturando la imagen de la conductora que la veíamos a toda hora.

DEJARON A IMAGEN EN LA CALLE

No se hicieron esperar los comentarios de la gente respecto a la salida de Rocío de Imagen a lo que la conductora comento "regreso a TV Azteca que es mi casa, se terminó mi ciclo en Imagen". Pero el mayor escándalo fue que junto con su productor Andrés Tovar dejaron Imagen y se llevaron todo, absolutamente todo, "hasta al perico". Cuentan que Tovar, también productor del programa "Sale el Sol", no solo abandonó a la televisora con gran parte de su equipo de trabajo y colaboradores sino también sacó mobiliario que era de su compañía productora, lo que los dejó en serios aprietos.

Los temas en "Acércate a Rocío" van de lo irreal a lo insólito, aunque en ocasiones resultan ciertos, la realidad supera a la ficción: "Me embaracé a los 14, pero quiero mi fiesta de XV", "La operé y ahora me quiere dejar", "Soy gritón de microbús y me humillan", "Mi cuñado me acosa", "¿Quién se robó el testamento?". El punto aquí es que dicen las malas lenguas que "Acércate a Rocío" no solo está repitiendo los temas que abordó en programas de Imagen, sino que a muchos de los panelistas se les ha visto interpretando diferentes personajes. Por su parte ella asegura que en el caso de que algunos panelistas hayan ido a otros programas, ya no están invitados.

La oferta actual de Talk shows en México está saturada, además de otros programas que nos llegan como "Caso cerrado" de la doctora Polo, no contamos con la calidad para que estos sigan y ya en alguna ocasión las televisoras decidieron quitarlos de la pantalla por el bien de los televidentes mexicanos ¿quizá vuelva a ser un buen momento, no creen?