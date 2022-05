La hija del cantante Pepe Aguilar, Ángela Aguilar se encuentra una vez más en medio de la polémica, luego de que "La Princesa del Regional Mexicana" compartiera un video en sus redes sociales en el que aparece burlándose de un par de tenis de una marca económica, por lo que ha recibido todo tipo de críticas por parte de sus fans.

Ángela Aguilar utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve video en el que aparece recostada en la sala de su casa junto a otra mujer que no se puede apreciar con claridad, pero se cree que pudo ser su hermana mayor Aneliz.

En dicho video, la misteriosa mujer le muestra en su celular a Ángela Aguilar un par de tenis de la marca "Sketchers" y se escucha que ambas ríen a carcajadas, enseguida se escucha que la joven de 18 años dice "no se parecen" y enfoca a un par de tenis de la prestigiosa marca de lujo "Balenciaga", los cuales, son su más reciente adquisición y que tienen un precio de lista de alrededor de 30 mil pesos.

Para complementar su video, Ángela Aguilar puso algunos emojis de caritas llorando de risa pues le pareció sumamente gracioso que compararan sus tenis Balenciaga con unos de marca económica, no obstante, esto le valió ser criticada y tachada de "clasista" por burlarse de este tipo de calzado.

Cabe señalar que, tras las críticas recibidas, Angela Aguilar no ha publicado nada al respecto, sin embargo, nuevamente quedó mal parada en redes sociales por esta nueva polémica en la que está involucrada.

Polémica tras polémica

Recordemos que los últimos meses han sido verdaderamente caóticos para Ángela Aguilar pues ha protagonizado diversos escándalos que le han valido ser sumamente criticada pues para empezar recordamos la gran polémica que se originó cuando se destapó que tenía un romance con el compositor Gussy Lau, quien es más grande que ella por 15 años, además, también fue tachada de grosera luego de ignorar a un abuelito que le abrió la puerta previo a una conferencia de prensa y por si fuera poco también insultó a su hermano Leonardo en una transmisión en vivo, además, también ha recibido diferentes comentarios negativos por su forma de llevarse con su papá.

Tras estas críticas, Ángela Aguilar ha asegurado que la mayoría de estas controversias son originadas por malos entendidos, no obstante, sus palabras no han convencido a sus detractores, quienes aprovechan cada oportunidad para lanzarse en contra de la intérprete de Ahí donde me ven".

(Azucena Uribe)