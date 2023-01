Sylvia Pasquel: "Ignorantes los que me dicen telonera"

La conocemos desde hace ya un rato, más bien la conocemos de toda la vida. Sylvia Pasquel es uno de esos personajes que son como de la familia, que desde niños la veíamos igual que en una fotonovela con Jorge Rivero, que de extra en la película "El Ángel Exterminador" y en innumerables telenovelas como: "Muchacha Italiana Viene a Casarse", con Angélica María, "Mundo de Juguete", con Irma Lozano, o "Cuando los hijos se van", por mencionar algunas.

En cine alternó con casi todas las grandes figuras como René Cardona Jr., Enrique Rambal, Sara García, El Santo, Chabelo, Fernando Allende, Verónica Castro, Patricia Reyes Spíndola y fue inspiración de Arturo Ripstein en "El diablo entre las piernas". Y en el teatro la recordamos en obras como "Vidita negra", "Vaselina", "Sugar" con Héctor Bonilla y Enrique Guzmán. Recientemente, la podemos ver en el teatro Silvia Pinal con la puesta en escena "No seré feliz, pero tengo marido", un monólogo que ella misma ha enriquecido y hoy por hoy le ha dado premios y reconocimientos luego de ocho años de venirlo presentando en diversos foros del país.

Es grato encontrarla y revivir grandes momentos, especialmente para mí pues fue a la primera actriz que entrevisté en mi carrera profesional y la verdad me temblaba hasta los pensamientos.

LA PRIMERA ENTREVISTA

-Recuerdo que mi primera entrevista te la hice a ti

-Y ¿Qué tal nos fue? ¿te traté mal?

-Para nada, al contrario fuiste muy atenta y me diste confianza para hacerte todo tipo de preguntas, desde ahí me empecé a curtir jejeje. Luego pensé, esta Señora siempre la hace de mala, ¡tiene fama de mala!

-No, por ser mala me pagan. Pero ando de buena por la vida, trabajando y tratando de salir adelante siempre.

A Sylvia Pasquel la rodea una enorme familia que siempre da mucho de qué hablar. Sus padres Rafael Banquells y Silvia Pinal. Su hermana, Rocío Banquells. Su otra hermana, Alejandra Guzmán. Es madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel.

-Siempre estás en medio de una gran vorágine de acontecimientos. Cuando no es por tu mamá, es por tus hermanas, por tus hijas, por tus nietas... ¿Cómo has logrado superar esto, porque es de toda la vida?

"PARECE QUE YO NO TENGO IDENTIDAD"

-Pues sí parece que todos creen que yo no tengo identidad, pobre de mí. Que soy la mamá de... la abuela de... la hermana de... . Yo me lo tomo a broma, aunque mucha gente se aprovecha de eso para bulearte. Me dicen y me escriben en redes que soy una telonera, que nunca he sido protagónica, que siempre estoy de relleno, que si no fuera por mi mamá, no hubiera hecho nada.

Aunque más de 50 años de trayectoria profesional la respaldan con grandes logros

-Yo digo pobre de mi mamá, me ha venido cargando 54 años que tengo como actriz, como le ha hecho. Además ella trabajando y haciendo todo porque yo resalte, no... mira la gente que sin conocerte, sin saber de tu trayectoria, sin saber lo que has hecho en esta vida para salir adelante, hace ese tipo de comentarios es porque primero no tiene nada que comentar bueno de sí misma y en segundo porque, al final ni conocen tu carrera, opinan de tu carrera y lo único que hacen es demostrar que siendo una telonera he llegado hasta donde estoy, porque sin conocerme se mete a mi red para opinar. No sabe quién soy, pero sí me encontró en la red. Entonces son gente de doble moral, sí te conocen, pero como no tienen nada bueno que comentar de sus vidas, pues comentan mal la de los otros. Pero pues mira, la vida al final del día nos compensa con lo que lo bueno o lo malo que nosotros hayamos hecho. Así es que, a mí esos comentarios no se me van regresar, se le van a regresar a quien los dijo. Yo sigo siendo una persona amable con mi público y cariñosa, atenta, educada y lo único que hago es bloquear y borrar esa gente tóxica no la quiero en mi vida y en mis redes solamente esta gente buena onda. Prefiero hablar de mi trabajo...

LO MEJOR ES PONERSE A TRABAJAR

Cierto ¿Cómo es que retomas esta obra?

-Rubén Lara me la ofreció hace muchos años, yo la leía y la verdad no me gustaba. Cuando la vi le dije sabes qué está muy aburrida, no me gusta. Pasó un tiempo y después, la montó con otra compañera y se quedó guardada. Luego de que terminé una telenovela, me volvió a llamar Rubén y me dijo "tienes que hacerla, esta obra es para ti". Le dije bueno, vamos a hacer una cosa, déjame a mí hacer una versión, un saco a la medida para mí. Me puse a reescribirle algunas cosas e hice una adaptación más a lo que yo soy. Le encantó, le gustó y entonces ya empezamos. Ya empecé yo a decirle que me gustaría que fuera en una casa, que cada que se cambiara lo hiciera de manera diferente, meterle más cosas y enriquecerla, ponerme el vestido de novia, meterle música, meter a los hijos, hacer un muñequito...

Entonces, terminas haciendo algo diferente cada noche...

-Exacto, puedes ver la obra y cada vez es diferente porque se va actualizando, la obra me ayudó mucho a mí también a saber poner límites, porque luego soy re buena persona y me aprendí a poner límites. Desde entonces vivo mejor, vivo más tranquila, vivo sin menos presiones. Vivo de una manera más empática con mi edad, con el momento que estoy viviendo, con la vida que lo que he aprendido.

"No seré feliz pero tengo marido", es un texto reflexivo que no solo ha ayudado a la actriz, también hace aportaciones a las mujeres, a los matrimonios. Se presentará en el Silvia Pinal este fin de semana y de ahí realizarán una gira por todo el país, principalmente en los lugares donde no han estado.

-La obra dura una hora y media y los precios son accesibles. El más caro es de 400 pesos, otros boletos de 300 y los más baratos son de 200, para que no haya pretextos de que el teatro es muy caro. Además les van a car muchos veintes...

YO NO HABLO DE LUCÍA MÉNDEZ

- Después de las broncas que se suscitaron ¿Habrá continuación de "Siempre Reinas"?

-Hasta donde yo tengo conocimiento Netflix me dijo que si. No sé si seguiremos las mismas personas, a mi no me gusta meterme en pleitos, ellos decidirán si se seguimos las mismas o cambiaran... Netflix es el indicado mi amor, ellos saben cómo va su negocio y sabrán aterrizar las cosas de la mejor manera para que el proyecto siga siendo un éxito.

-¿También Lucía Méndez?

-De eso no tengo nada que decir, ni me preguntes...

-Y que más hay en tu agenda para este año...

-Me voy a Colombia a hacer una participación en una serie y regresaría porque me están ofreciendo una telenovela donde haré el protagónico. Pero estamos cuadrando fechas con la serie y espero que se pueda llegar a concretar.

Al final, Sylvia cuenta que su madre doña Silvia Pinal se encuentra muy bien a sus 91 años de edad, con muy buen humor y con deseos de seguir disfrutando la vida.