Sylvia Pasquel llora por las crueles críticas que recibe Silvia Pinal

Me enteré que mi mamá no iba a hacer la función, ya me informé de lo que pasa. Mi mamá se empezó a sentir mal de la panza, se enfermó. Se le bajó un poco la presión y hubo que estabilizarla nada más. Entre su panza y la presión, la tuvieron que estabilizar y se decidió que no hiciera la función, porque obviamente primero está la salud de mi mami.