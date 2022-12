Susana Zabaleta: "los artistas no debemos hablar de política"

¿Debe o no un famoso hablar de sus creencias religiosas o políticas? Yo más bien diría ¡zapatero a tus zapatos! En realidad los "famosos" que deciden expresar públicamente sus creencias religiosas o políticas, terminan dando al traste con sus carreras pues pierden credibilidad, seguidores y además se les juzga por aduladores, paleros que solo buscan hacerse notar, obtener beneficios personales y obviamente $$$

Ahí tienen de ejemplo a Yuri que por hacerse "la santa" echó a perder varios años de su carrera y cuando se vio sin fama y sin dinero, puso marcha atrás asegurando que había mal interpretado "La Palabra de Dios". Y que decir de aquellos actores, productores y cantantes que deciden subir a sus redes sociales textos políticos de apoyo con el deseo de agarrar "un hueso" o que les paguen uno de sus shows.

En últimas fechas han aparecido infinidad de seguidores de la famosa 4T. Es lamentable escuchar o leer a Regina Orozco ondeando la bandera de "Transformación Cultural", leer los twitter de Eugenia León que se desborda de amor por López, o ver lo que queda de Epigmenio Ibarra que ha ganado muchos millones "colaborando" para el actual gobierno. Y ni se diga de los Tigres del Norte, Grupo Firme y hasta Los Ángeles Azules que se presentan en la CDMX como parte de la ya fracasada campaña de Claudia Sheinbaum para lanzarse a candidata para la Presidencia en el 2024.

ANDAN TRAS "EL HUESO"

No es extraño verlo en la historia de la política mexicana en la que han surgido artistas, deportistas y escritores que se lanzan, impulsados con el apoyo de algún partido con el que busca a través de el, la popularidad, más seguidores y lo más importante dinero a manos llenas. Como olvidar que Silvia Pinal luego de casarse con el ex gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, asumió el cargo de Primera Dama y presidenta del DIF estatal, para luego recibir el cobijo del Partido Revolucionario Institucional como Diputada Federal y posteriormente como Senadora. Y así otros famosos que han tratado de incursionar, tal es el caso de: Erick del Castillo, Laura Zapata, Sergio Mayer, Carmen Salinas, Demián Alcazar y hasta el "Poder Prieto" de Tenoch Huerta que ya "presume" de codearse con el Presidente.

LA POLITICA Y LA FARÁNDULA NO SE LLEVAN

Es la cantante y actriz Susana Zabaleta quien asegura que no es una buena combinación eso de mezclar la política con los espectáculos...

-Un artista no debe ni siquiera decir en lo que cree, porque siendo el foco de atención de mucha gente y con muchos fans a su alrededor que te admiran por tu trabajo mandas mensajes incorrectos o los influencias y manipulas. Politizar el arte es una de las peores cosas que le pueden pasar a un actor o un cantante . Varios de mis compañeros no sólo politizan su trabajo a su conveniencia, se lanzan de Diputados y Senadores o buscan el famoso "Hueso" por algún lado.

¿PELEARSE POR EL PRESIDENTE?

-Me parece tan triste de repente oír a alguien pelearse por el Presidente y dicen: "es que tú no sabes" y yo digo "pues tú tampoco". Mejor quedarte callado, de repente se dicen cosas muy fuertes y hay que pensar lo que uno va a decir pues de alguna forma logramos influenciar a la gente. Un artista, como cualquier persona, está para criticar y evaluar el trabajo de los servidores públicos y hasta del Presidente porque pagamos nuestros impuestos, pagamos sus salarios. Para eso si debemos influenciar a la gente, para exigir al gobierno a darnos mayor seguridad y que podamos salir a la calle en paz, mejorar el transporte, tener bien las calles sin baches, etc...

"MERECEMOS MEJORES GOBERNANTES, YO NO COBRO SI NO TRABAJO"

¿Qué opinión te merece la actual administración de López Obrador?

-Ya sea el gobierno de López Obrador, el PRI, el PAN, yo siempre los he criticado porque no hemos tenido un gobierno que nos merecemos. Entiendo que el cambio es muy diferente y se llame PRI, PAN y ahora MORENA son muchos cambios y poco tiempo para entenderlos, hay que ser coherente con lo que se dice y los de Morena no están siendo coherentes con sus principios, con su proyecto.

¿Te han ofrecido en algún momento un cargo político?

-Me ofrecieron ser senadora en Coahuila, por Morena, pero eso no va a pasar jamás yo no cobro si no trabajo. A fin de cuentas los artistas nos debemos a nuestro público y "zapatero a tus zapatos". Yo me dedico a cantar y actuar y así será siempre.

ENAMORADA PERO DEDICADA A SUS HIJOS

Susana por el momento ha hecho a un lado su vida sentimental para dedicarse a sus hijos Elizabetha y Mathias.

-No descarto mi vida sentimental, el conocer gente nueva está muy padre, de repente voltear y ver que gracias a esta carrera puedes conocer gente padrísima. Me ha tocado últimamente conocer gente maravillosa pero también tomar distancia porque están mis hijos aquí. Es maravilloso verlos ya adolescentes que están noviando, que a uno no le hacen caso y el otro no que terminan. Es un agasajo oírlos que sufren por amor. Elizabetha me dice "no, yo no siento nada mamá yo no soy tan sentimental como tú".

¿Y son celosos?

-Yo creo que más Elizabetha cuando tengo un galán, me ve y me dice, me cae mal, es un macho, no soporta a los machos. Mi hija es abrumadoramente inteligente.

Matías, él anda en las nubes, siempre está enamorado, siempre quiere tener una relación nueva y conocer más gente y unir a todos los grupos de amigos y hacerlos felices yo le digo es muy difícil unir a toda esa gente, mejor hay que tener diferentes grupos y hacer fiestas con cada uno.

SIGUE BESANDO SAPOS

¿Tu corazón está ocupado?

-Si está ocupado porque está esperando a alguien, yo siempre estoy esperando al amor de mi vida, me voy a morir así esperando a ese príncipe azul que me contaron. Mientras tanto sigo besando sapos de un lado al otro, a ver qué pasa.

Para Zabaleta el 2022 ha sido un gran año haciendo teatro, cantando con Andrea Bocelli y de gira con Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio. Además "Las Chingonas" con Adela Micha y Rebecca de Alba.

-Hice una serie que se llama "Marea Alta"...

-Donde está tu hijo Matías ¿ya habían trabajado juntos?

-Estuvo una temporada conmigo en "Los Locos Adams" haciendo a Pericles. Trabajar con él fue muy diferente, porque yo creo que me dieron el trabajo gracias a él. Estuvo muy chistoso, pues el productor le dijo: "oye acabamos de contratar a una mujer pero dicen que tiene un carácter fuerte y él le dijo -Ah sí- es una mujer mexicana pero pues llévatela tranquila con ella. Y Matías le preguntó que quién era, le dijo es Susana Zabaleta entonces le dijo si la conozco si la conozco es mi mamá. Si va a ser tu mamá en la serie no es mi mamá de verdad, jajaja, y de ahí ya le echaron carrilla a Matías mientras el trataba de sacarles más cosas sobre mi y mi carácter.

EN FEBRERO AL CAMPO MARTE

Zabaleta ya tiene lista su agenda para el 2023. Regresa al teatro con Gabriela de la Garza a la obra "Locas de Remate", cantará con Andrea Bocelli en El Campo Marte y luego en Monterrey y seguirá con su gira "Se me antoja tu vida" con Céspedes y Di Blasio.