Si te mueres... ¡Te mato! Las peripecias de Susana Alexander y Azela Robinson

Para fortuna de los habitantes de la CDMX, la cartelera teatral en los últimos meses ha crecido y la gente ya visita con confianza los teatros para disfrutar de las diferentes opciones que hay en la capital del país.

Una de las comedias que más éxito ha tenido sin duda alguna es la protagonizada por Susana Alexander y Azela Robinson en el teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas. La vida de Lucía y Gloria, dos cuidadoras de una anciana de 90 años, cambia radicalmente el día que están a punto de perder su empleo.

La producción es impecable gracias a Guillermo Wiechers que se esmeró en los detalles para el montaje.

El trabajo de Susana Alexander es un verdadero deleite y a sus 79 años demuestra calidad, profesionalismo y la energía de una quinceañera. Pero también vale mucho la pena disfrutar el trabajo de Azela Robinson que a pesar de estar considerada casi siempre en personajes antagónicos la comedia le va de maravilla, es más es de sus géneros favoritos.

Para conocer más de los personajes y de las actrices que los interpretan nos metimos hasta los camerinos para robarles algunos minutos antes de iniciar la función de la 1:30 de la tarde de este domingo.

Y QUE NOS REGAÑA LA ALEXANDER

Con el gran sentido del humor de la actriz y esa honestidad implacable que la caracteriza, nos llamó la atención. No pudimos evitar llegar tarde y es que ahora el tráfico ya es costumbre también los domingos en la CDMX tan pronto entramos al camerino de la señora Susana Alexander nos reclamó y con justa razón.

-Así hacen los reporteros siempre llegan 10 minutos antes y luego se ofenden porque yo en 10 minutos no los puedo atender, y menos casi a punto de empezar la función.

Pero feliz nos compartió el lugar en donde se prepara para salir al escenario

-Este es mi camerino de hace muchos años porque aquí en este teatro también hice "Locos por el té" este es como mi establo...

Y qué veremos en "Si te mueres... te mato"...

Y a leguas se ve que la disfrutan, pues ya con la práctica las actrices se avientan sus chistes personales y hasta comentarios de actualidad que refrescan la puesta en escena.

Y ya que estábamos en el camerino de la señora Alexander, le preguntamos todo lo que había sobre su tocador y cómo se prepara para salir al escenario.

-Lo más importante es la Coffee Station, la gente que trabaja conmigo sabe que siempre tengo algo para que vengan a comer sus galletitas, se tomen su cafecito, pasen a saludar y nos echamos el chismecito. Luego lo demás son las cosas con las que vamos trabajar ahorita, me voy a estar poniendo todo esto durante la obra y tenemos cambios de un minuto para volver a estar lista . Por eso las actrices que trabajan en televisión y tardan siete horas en cambiarse nosotros no las entendemos, en el teatro sabemos que en un minuto podemos estar listas.

Alexander apenas pisa el escenario se gana el aplauso del público, para el año entrante espera celebrar sus ocho décadas de vida con algo muy especial.

LA INTERESANTE HISTORIA DE AZELA

Azela Robinson nació en Londres, Inglaterra, y siendo hija de madre mexicana y padre británico comenzó a ejercer su profesión de actriz desde 1980 dentro de la Bristol Old Vic Theater School en Bristol, Reino Unido y también tomó cursos en el National Theater de Londres. Decidió venirse a vivir a México en 1990 y mientras le llegaba algo en teatro, su mayor pasión, comenzó a formar parte de algunas películas de aquella época con los hermanos Almada.

¿Cómo aceptas hacer esta obra, normalmente comedias no haces?

-Amo la comedia es lo que más me gusta. Empecé en México, e incluso en Inglaterra, haciendo musicales que son comedias: "La calle 42", "La tiendita de los horrores" pero luego me vine a México empecé en el cine en lo que encontraba como entrar al teatro y gracias al cine conocí a Alberto Rojas "El Caballo", que fue mi gran maestro y empecé con él a hacer comedia. También trabajé mucho con Jorge Ortiz de Pinedo que es otro gran comediante de nuestro país.

Y aunque Azela es bien conocida por sus villanas, su trabajo es más que eso...

-Normalmente me conocen por lo que es más fácil la televisión y en la televisión con esta cara de perro, pues obviamente me daba la de el antagonista siempre. No me quejo, la verdad, me ha ido muy bien con esos personajes, pero también he hecho los personajes buenos aunque son aburridos y poco realistas.

QUE SUFRAN LAS BUENAS

-Claro que me encanta hacer sufrir a las protagonistas. Las antagonistas son personaje más reales, lo más cercano a lo que somo los seres humanos. Nuestras partes duras, los miedos, las inseguridades, el desamor. El antagonista es el personaje más realista las historias de lo que vivimos

¿Cómo llegó esta obra a tus manos?

-Me saqué la lotería porque me llamó Guillermo Wiechers, el productor. Yo quería descansar, pienso que los actores aunque a veces la necesidad financiera te hace estar constantemente trabajando, tenemos que dejar descansar al público de nosotros para que les de gusto volvernos a ver. Quería darme un "break" por completo pero cuando me llamó y me dijo que era con Susana y luego que éramos las dos solas era como sacarse la lotería.

¿Es la primera vez que trabajas con ella?

-Fíjate que un ex marido trabajó con ella en el Castillo de Chapultepec en "Réquiem por un Imperio" que es una belleza, donde ella era la emperatriz Carlota. Yo tenía como 26 años y recuerdo que me acerqué a ella y le dije yo quiero ser una buena actriz ¿qué es lo qué tengo que hacer para lograrlo? Me vio con cara de ¿este Muppet quién es? Y dijo, "si quieres ser una buena actriz léele mucho" eso fue todo ly pues tiene mucha razón por que mientras más mundo interno tengas más tienes que dar.

TODO POR NO QUEDARSE SIN TRABAJO

¿De qué va a este personaje Azela?

-Es una comedia negra, negra, esas comedia que nos encantan a los mexicanos. Y es que lo que nos encanta es lo que nos hace sobrevivir a las grandes tragedias y ese humor que nos caracteriza y que nos ayuda a seguir adelante. Esta obra es eso, burlarse de situaciones extremas, la comedia viene de un drama más, más tiempo. Por ejemplo cuando ves a una viejita que se cae que se rompe el fémur es una tragedia, pero cuando lo empiezas a contar con el tiempo empieza a ser cómico, eso es el humor negro y es lo que estamos manejando aquí. A mí me toca hacer una cuidadora de una viejita durante el día y a la maestra Alexander es la cuidadora de toda la noche. Yo soy una "bullying" la típica persona que se dedica a sobajar a la compañera a bulearla.

-Es la crisis de dos mujeres mayores que están con pavor de perder el trabajo, algo muy real hoy en día. Si ya tienes 35 años no te quieren, ahora imagínate un par de señoras grandes de la tercera buscando no perder el trabajo y lo que eres capaz de hacer, pero no les voy a contar más, vengan a ver "Si te mueres... te mato".

Ocurre a las mujeres y a los hombres pero ¿también pasa entre los actores?

-Bueno la cosa ha cambiado un poco porque como ahora ya somos más longevos los seres humanos y ya te perdonan que empieces a envejecer. Ya hay más historias que se están dando sobre todo nuestro país, porque en otros lugares como en Europa siempre hay muchísima literatura historias para gente mayor, pero nosotros teníamos ese complejo que después de cierta edad ya no te aceptaban en los trabajos. Los actores no tenemos tanto problema obviamente a menos de que seas una persona desubicada y quieres hacer la doncella de la historia pues si estás un poco enfermo. Lo bueno de ser actor es que siempre habrá personajes para nosotros, el chiste es que sean interesantes.

De pronto llegó la tercera llamada para iniciar la función y para despedirnos le preguntamos a Azela si tiene alguna superstición. Se levantó para enseñarnos una foto...

-Algo que siempre me acompaña es esta foto que ya está horrorosa pero que es una Polaroid en la que estoy con Ofelia Guilmáil, es una persona que quise y admiré mucho -luego nos mostró unos elefantes tejidos- soy amante de los elefantes tengo 11 en Nairobi y en otras partes de Kenia, así que siempre hay elefantes este me los regaló la directora que es una gloria, y esta belleza que se supone que es mi personaje de la obra me las dio la asistente de dirección.

Y finalmente nos mostró un pequeño pizarrón con una frase...

-Como Susana y yo somos adoradoras de los animales y nos dedicamos a la protección de animales tengo esta frase que es muy cierta: "no necesito terapia porque tengo un perro".

Prometimos a Azela darle nuestra opinión sobre su trabajo y la obra y solo nos resta decir: "un gran trabajo actoral y una mejor puesta en escena, no se la pierdan".