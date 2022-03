Supuesta tía de Belinda reveló que su padre la explotaba desde niña

Todo parece indicar que los rumores en cuanto al truenen de Belinda siguen generando mucha polémica en redes sociales. Sin embargo, han salido a la luz otros aspectos de su vida privada, por ejemplo, que fue obligada a cantar desde que era muy pequeña.

REDES TUNDEN A DANIEL BISOGNO POR EXHIBIR RECIBO DE CFE DE 8 MIL PESOS

Esto fue declarado por la presunta tía de la famosa, durante una entrevista en el programa "Chisme No Like".

La presunta tía de Belinda, Rocío Peregrín, presunta tía de la cantante compartió algunos aspectos no contados de la intérprete.

De acuerdo al testimonio, la famosa era obligada a trabajar desde que era pequeña. Esto a pesar de que llorando se negaba.

"Se puso a llorar cuando me contó y ahí sí me dio pena esta niña porque me dijo que ella trabajaba mucho desde muy pequeña", reveló la supuesta tía de Belinda.

Asimismo, explicó que el padre de Belinda vio que desde niña tenía potencial, así que dejó de ser su padre para volverse en su mánager. "Cuando mi hermano vio el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager", agregó.

Y también detalló que Belinda era la que mantiene a todos: "Ella tenía varios años manteniendo a todos y es una chica joven".

MUERE EL ESCRITOR Y ENSAYISTA MEXICANO ÁLVARO URIBE A LOS 68 AÑOS DE EDAD

Sin embargo, la presunta tía de Belinda no sólo habló de la cantante, pues también aprovechó el espacio para revelar que su hermano, padre de Belinda, presuntamente extorsionó a su papá.

"Extorsionando a mi padre que era un hombre ya mayor... Yo creo que le tenía hasta miedo y le hicieron firmar dejándoles a ellos un 60 por ciento de las acciones. Mientras todos estábamos llorando, todos destrozados, ellos van por su cuenta al banco donde mi papá tenía su dinero", concluyó Rocío Peregrín.

(Azucena Uribe)