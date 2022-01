Supuesta amante de Eduin Caz revela detalles de la noche que pasaron juntos

Hace un mes comenzó a circular en redes sociales un video en donde el líder de Grupo Forme, Eduin Caz supuestamente le había sido infiel a su esposa Deisy Anahí con otra mujer, mismo que generó un sinfín de críticas, ahora Stephanie Hernández reveló como es que sucedieron las cosas.

Sin duda el testimonio de la mujer con la que supuestamente Eduin Caz le fue infiel a su esposa ha generado polémica, ahora, la joven decidió levantar la voz para aclarar algunos detalles relacionados con la forma en la que se difundieron los hechos y la explicación que más tarde dio Eduin Caz.

Sobre el tema, la joven comentó que fue él quien dio pie al primer acercamiento; incluso mencionó que fue Caz quien la invitó a comer, ella sin saber sobre su vida personal o de pareja aceptó la invitación sin hacer demasiadas preguntas.

"Yo llegué, me senté en un sillón, estaba algo nerviosa, me empezó a sacar plática, súper sencillo... La verdad sí me cautivó, yo no sabía que estaba casado, pero no fue por ninguna intención", expresó Hernández, quien confirmó que en ese momento tenía 21 años y que además todos los del Grupo Firme se enteraron de este encuentro.

Pero eso no fue lo que llamó más la atención sobre el tema, lo que generó comentarios fue el hecho de que la chica indicó que incluso hubo un hombre muy importante en la vida de Eduin que permitió este encuentro, aun sabiendo del estado civil y los hijos de Caz.

Jhonny Caz solapó el encuentro, afirma mujer con la que Eduin Caz le fue infiel a Deisy Anahí

"Todos supieron que yo había estado con él, el hermano nos llevó de cenar. El hermano nos llevó de cenar a la habitación... Creo que es su hermano, no lo echaría de cabeza", expresó Stephanie Hernández sobre Jhonny Caz, hermano de Eduin.

Stephanie comentó que ella solo compartió el video para respaldar a una amiga, quien también denunció que Caz tuvo un encuentro con ella. Por otra parte, la joven desmintió que haya intentado extorsionar al músico, e incluso mencionó que la Ley Olimpia no puede entrar en este caso.

(Azucena Uribe)