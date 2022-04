Sugey Ábrego pondrá a la venta su ropa interior usada: "Podrán soñar con ella"

La conductora Sugey Ábrego se ha colocado como una de las celebridades más sexys en redes sociales, esto gracias a las fotos en lencería que publica para alentar a que sus fans se suscriban a su página VIP.

MARTA GUZMÁN REAPARECE SIN CABELLO TRAS QUIMIOTERAPIA POR LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Pero recientemente anunció que acaba de lanzar a la venta sus prendas de ropa interior que usó en sus sesiones de fotos.

Recordemos que Sugey Ábrego había anunciado en 2020 que incursionaría en el mercado de juguetes sexuales para mujeres, luego de la fuerte crisis de la pandemia mundial. Anudado a ello, parece ser encontró una nueva fuente de ingresos, pero ahora en su lencería.

Cabe señalar que ha declarado que no abandonará la actuación y sigue presentándose a casting, también vende su ropa interior a sus seguidores.

"Exactamente, muchos van a decir que qué cosa tan cochina, pero es que hay mucho voyerista" respondió en una entrevista para el programa "Sale el sol".

"Ellos fueron los de la idea, me pedían por Instagram fotos de mis pies, me pedían mis calzones usados, y entonces dije ´bueno, pues mejor se los voy a dar con la foto, con el perfume que yo utilizo, con una caja especial´, y se les manda con una foto del tamaño de un metro, se la mandamos con un precio único y especial por el costo de la prenda, porque es única", puntualizó.

Cada prenda tiene un costo alrededor de los 150 dólares (3 mil pesos) y lleva 20 piezas vendidas.

EL TERRIBLE MOMENTO EN QUE GOMITA CASI PIERDE LA VIDA

"Me hace sentir halagada, empoderada, sensual, atractiva, y me hace poner atención en mis castings, en otras cosas desde la comodidad de mi casa, sabiendo que tengo una certeza económica, porque no lo puedo negar, ha sido el mejor negocio que inicié en diciembre" concluyó.

(Azucena Uribe)