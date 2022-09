La presentadora Vanessa Claudio reveló las razones por la que renunció en 2020 a TV Azteca.

"Quiero que me tomen un poco más en serio, ganarme el respeto como conductora", dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, compartiendo que sufrió acoso por parte de uno de sus jefes.

La puertorriqueña de 39 años asistió al programa de Mara Patricia donde realizó declaraciones sobre uno de sus ex compañeros de trabajo.

Aunque regresó a la televisora principios de enero del 2022, Vanessa volvió a México para conducir Al Extremo, confirmando que su salida de la empresa se derivó en gran parte por ser sexualizada frente a la pantalla.

"Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ´¿me gradué de la universidad para esto?", resaltó.

"Tenía que usar short y hacer pasos muy raros pero entendí que eso era para ganarse ese derecho de piso. Por eso decidí abandonar ´Venga La Alegría´, lo hice por mí".

Revela que sufrió acoso por uno de sus jefes

Vanessa Claudio detalló que en su estancia en Turquía para el programa ´El Poder del Amor´, sufrió acoso por parte de uno de sus jefes.

"Se puede decir que fue acoso, y decidí regresarme, lo analicé de todas las maneras, primero porque no me habían pagado, segundo porque estoy en un país que es totalmente machista y no me van a creer, y por la barrera del idioma, a parte ya había arriesgado todo, reuní a todo el elenco mexicano que conformaba el programa y les dije que no me dejaran sola cuando estuviera con él", comentó en el programa.

En el episodio "Ya no quería estar en Venga la Alegría", la modelo reveló que renunció a varias oportunidades laborales en esta televisora para exigir respeto a su trabajo y a su persona.

aemz