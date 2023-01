Stephanie Salas trabajando con su "Papito Querido"

El verdadero valor que tiene no es solo por su estirpe, sino por lo que ha demostrado a lo largo de más de cinco décadas de trabajo y constancia: Stephanie Salas Banquells.

A lo largo de su vida, ha sido protagonista de cualquier cantidad de escándalos... infinidad de persecuciones en la que la acosaban por hacerle preguntas sobre Luis Miguel y su hija Michelle, otras tantas por su tía Alejandra, algunas más por su madre y abuela y recientemente por su romance con el actor Humberto Zurita.

A pesar de ello es poseedora de un gran talento que le viene por todas partes: su madre -Sylvia Pasquel- es una primera actriz, su padre –Mike Salas- fue un gran músico, su abuela –Silvia Pinal- una de las grandes y entrañables figuras de este país, su abuelo -Rafael Banquells- de los primeros actores del cine nacional, sus tías -Alejandra Guzmán y Rocío Banquells- dos importantes cantantes y el padre de su hija mayor -Luis Miguel- es uno de los ídolos de la música en América Latina.





Sus cualidades histriónicas nos han permitido verla en innumerables obras de teatro como "Vaselina", a escasos 10 años con los Timbiriches, "Mame", "Los Monólogos de la Vagina" y en varias telenovelas como "El Precio de la Fama", "Baila Conmigo" y "El Protagonista" con Humberto Zurita, ¿será que desde entonces, aunque era una niña, le llamaba la atención el actor?

Definitivamente para la actriz y cantante no ha sido fácil sostener una carrera siendo parte de una de las familias más talentosas y polémicas de nuestro país. Y si a ello sumamos la historia de su relación con Luis Miguel y el nacimiento de la hija de ambos, además de su reciente romance con el viudo de una su amiga Christian Bach.

-Nunca me ha gustado ser protagonista de escándalos y mucho menos ser parte de ellos. Vengo de una familia muy conocida, pero todas somos mujeres trabajadoras que nos hemos ganado lo que tenemos. Hay momentos en los que tuvimos que enfrentar cosas difíciles pero salimos adelante, así nos enseñó mi abuela y todas seguimos su ejemplo.

DE SU ROMANCE CON HUMBERTO ZURITA

En el último trimestre del 2022 Stephanie Salas y Humberto Zurita anunciaron que sostenían una relación sentimental y que estaban muy enamorados.

Durante algún tiempo fue un secreto a voces hasta que ambos decidieron hacerlo público en sus cuentas de redes sociales. ZURITA, el actor de 68 años, aseguró estar convencido de que Stephanie era la indicada y además explicó: "es una mujer inteligente qué ha sabido educar a sus hijas sin una imagen masculina, es un valor que ya no es tan fácil encontrar. Un día Stephanie me invitó a comer con su hija Camila y entonces le dije -ellas son tu reflejo- me encanta ver que fue madre y padre y supo sacarlas adelante".

Humberto decidió mantenerlo en secreto en memoria de la fallecida Christian, con quien el actor estuvo casado más de 30 años, pero también debía tenerle respeto a Stephanie y por ello decidió decirlo.

Los hijos de ambos aprobaron esta relación e incluso se reunieron en una fiesta de cumpleaños que Sebastián le organizó a su padre en Valle de Guadalupe.

CHRISTIAN Y STEPHANIE ERAN AMIGAS

Humberto cuenta que conoció a Stephanie cuando hicieron "El Protagonista"

-Nunca la vi como mujer, en ese entonces no era más que una niña de unos 20 años. Luego se hizo muy amiga de Christian y la llamó en varios trabajos nuestros como "El Candidato" y "La Calle de las Novias". Siempre tuvimos una buena amistad, llevaba a su hija Mich a las fiestas de mi hijo Sebastián. Ahora me cuenta que se reunía con frecuencia con Christian, yo la quería mucho y ahora la quiero más.

Después de años se reencontraron, platicaron y así surgió el enamoramiento. El rumor se esparció a finales del año pasado. Para el inicio de este 2023 nuevamente Humberto y Stephanie han ocupado los titulares de todos los medios anunciando que forman parte de la puesta en escena "Papito Querido" del productor Gabriel Varela.

VUELVE AL TEATRO CON "PAPITO QUERIDO"

Stephanie regresa al teatro después de que en la pandemia participó en la obra "Perfectos desconocidos":

-Hice este trabajo Con Morris Gilbert pero debido a la pandemia duró muy poco tiempo la temporada. Todos recordarán que estuve en "Los Monólogos de la Vagina" y también en el teatro de mi madre con la puesta en escena "El Último Aliento".

Pero al aceptar esta obra hay muchas implicaciones...

-Cierto "Papito Querido" tiene muchas implicaciones y eso es lo que lo hace más atractivo para todos. Es una fórmula que está padre, que está interesante. Vamos a llevar esta gran comedia a la gente, Humberto y yo como actores y esto me parece sensacional. Me encanta esa idea, aunque seamos pareja, pero subirnos al escenario es una bendición para mí, es algo muy emotivo, muy padre y le vamos a sacar mucho jugo a esto. Humberto es un profesional y es muy exigente, arriba del escenario no somos más que compañeros de trabajo y respetamos lo que hace cada quien.

NO FUE FÁCIL ACEPTAR LA PROPUESTA

¿Cómo te cae la propuesta, no resultó incomodo, pensaste que era buena idea?

-Si tuve que doble pensarlo, lo pensamos y lo hablamos Humberto y yo, también lo pensó Gabriel Varela, el productor, y luego de darle muchas vueltas decidimos hacerlo. Pensamos que era muy propicio. Pero eso si en el momento en que te comprometes, te olvidas de todo lo demás. Ahí estás concentrado, como yo estoy ahorita echándole todas las ganas. Los actores que participan en ella me llevan ventaja porque ya la conocen. Yo me estoy integrando, eso es padre porque ellos me van a jalar.

Este jueves 19 inician una gira en Chihuahua, luego el 21 de enero en Ciudad Juárez, el 26 en Toluca y el 30 en Hermosillo. Y así recorrerán todo el país para que en el mes de abril hagan un recorrido por los Estados Unidos.

SIGUE EN LA MÚSICA Y SE HACE LLAMAR DJ SALAS

Todo el mundo recuerda su gran éxitos en los 90´s "Ave María", pero su trabajo musical continua...

-Sigo con mi música, siempre con la idea de producir. En estos tiempos es diferente pues ahora nosotros mismos hacemos los temas y los subimos a las plataformas digitales. Yo tengo un repertorio en Spotify, en Amazon, de todas mis producciones independientes. Desde "Ave María" tengo muchos discos y ahora estoy sacando más sencillos y haciendo shows en vivo como "DJ Salas" toco desde los que son mis Remixes hasta de otra persona y me está yendo muy bien, estoy muy contenta de esa parte de la música.

PRONTO SE ESTRENARÁ "GOY"

Como actriz, también la veremos en la cine en la cinta "Goy"

-Se estrena en este año una película muy interesante que se llama "Goy", así le dicen los Judíos a las personas que no tienen esta religión. Trata de una pareja de jóvenes en donde el novio, que es mi hijo, no es Judío es de otra religión y está enamorado y se quiere casar con una niña Judía. Es un conflicto que sucede mucho cuando te enamoras de alguien de otra religión, en este caso de la religión Judía.





Pero mientras ocurre este estreno Stephanie Salas espera el éxito de "Papito Querido" y lo nuevo que vendrá para este 2023.