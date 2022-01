“Sostengo cada una de mis palabras”: Anabel Hernández responde a Andrés García

El mes pasado la periodista de investigación, Anabel Hernández sacó a la luz su nuevo libro “Emma y las otras señoras del narco” mismo que ha recibido duras críticas por parte de diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México debido a las revelaciones que se leen entre sus páginas.

Galilea Montijo, Sergio Mayer, Ninel Conde, Joan Sebastian son sólo algunos de los nombres que la periodista mencionó de presuntamente haber mantenido una supuesta relación con líderes de organizaciones delictivas del país. Sin embargo, los antes mencionados no fueron los únicos que aparecieron en el libro.

Pero recientemente, el actor Andrés García insultó de diversas maneras a la periodista y reveló que sí conoce a más de un narcotraficante, sin embargo, señaló que no ganó dinero a costa de ellos, y aseguró que demandaría a Anabel Hernández.

En entrevista para “La Octava”, Anabel Hernández respondió a las declaraciones del actor y afirmó que en su obra no se menciona que García haya mantenido algún tipo de negocioso con cualquiera de los capos de los que se hablan.

El dominicano reafirmó su amistad con Arturo Beltrán Leyva, alías El Barbas, mientras que negó haberse reunido con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo".

“Dice usted en su pinch* libro de mierd* que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos, y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez porque la voy a demandar. No puede andar diciendo pendejad*s para hacerse famosa (...) Es una cucaracha”, opinó el protagonista de Tú o nadie.

(Azucena Uribe)