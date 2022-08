"Ahorita los jóvenes están con la fiebre del reggaeton, pero a final de cuentas también se enamoran, también aman y también tienen corazón. Y La Sonora Santanera su característica es esa: romántica". Arturo Ortiz, percusionista de la Sonora Santanera



Platicamos con Arturo Ortiz y Tomás Cruz, integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera, en su camión de transporte durante su preparación para su más reciente presentación en el mítico Salón Los Ángeles.

La conversación remarcó los orígenes de la Sonora, sus bases y sus valores; las pérdidas de sus miembros y la llegada de nuevos músicos; sus presentaciones en el Salón Los Ángeles; la relevancia de la música romántica y el desamor contra el reggaeton en los jóvenes.

En 40 minutos de plática, Arturo y Tomás destacaron la importancia de la disciplina y responsabilidad en la agrupación, pues insisten que sin ella la Santanera no seguiría vigente.

¿Cómo ha sido la relación de la Sonora Santanera con el público joven?

Arturo Ortiz: "Nosotros siempre hemos sido muy conservadores con los temas románticos. Ahorita los jóvenes están con la fiebre del reggaeton, pero a final de cuentas también se enamoran, también aman y también tienen corazón. Y La Sonora Santanera su característica es esa: romántica.

Hicimos un tema llamado "La Comay" con un muchacho que se llama Mario Bautista, y quedó muy bonito, no, no, no... la juventud cuando la escucha se prende

A nosotros nos gusta mucho que a los jóvenes les interese tocar con La Santanera, porque se ve cómo lo gozan, cómo lo disfrutan".

Hemos hecho fusión con unos 40-50 artistas, la primera fusión que hicimos fue cuando la Santanera cumplió 40 años, en ese entonces lo hicimos con Vicente Fernández, Celia Cruz, Armando Manzanero, Yuri, y bueno, hasta con "Chabelo".

Hemos grabado con muchos jóvenes, con el primero que grabamos fue con Saúl Hérnandez y los Jaguares, hicimos presentaciones y jaló mucho. Luego hicimos con Rubén Albarrán, con Rocko Pachucote, Carla Morrison, muchos, muchos jóvenes y eso me da mucho gusto".

El mayor reto para la Santanera

Arturo Ortiz: "Aquí hemos tenido cosas muy bonitas pero también cosas muy dolorosas; murió Juan, murió Silvestre, murió el pianista, murió el bajista, mi hijo que también estaba en La Sonora Santanera también, el director ´la cabeza de todo esto´. Pensábamos que hasta ahí íbamos a llegar, pero nos pusimos de acuerdo y seguimos así, gracias a Dios logramos pasar esa pérdida.

Los que quedamos de esa Sonora Santanera de hace muchos años, es mi compañero Antonio que toca la Trompeta y tu servidor. Por esas pérdidas tan dolorosas que tuvimos, nos vimos en la necesidad de renovar, de traer gente para que supliera al compañero que ya no está".

Con buen tino porque todos los compañeros se han venido a poner la camiseta, son gentes que ya traen una trayectoria y que vinieron aquí a cooperar con nosotros, y ahí vamos bendito sea Dios. Ahí está la Sonora Santanera".

(Foto: Cuartoscuro)

La disciplina como herramienta indispensable

Para suerte de la entrevista el vocalista Tomás Cruz, uno de los miembros de lo que Arturo llama ´la nueva generación de la Sonora´, se incorporó a la plática para remarcar que la actual agrupación no sería trascendental en la actualidad sin la disciplina que aporta uno de los dos primeros miembros de la Santanera: Arturo Ortiz.

Tomás Cruz: "Todo integrante de esta agrupación siempre está a prueba, él cada vez que te subes al escenario como cada público que es diferente, es una prueba diferente. La disciplina siempre tiene que ser necesaria, en cualquier agrupación, pero ya depende de la formación de cada uno".

"Siempre tiene que haber un regaño por parte del jefe sino el grupo sería un total desastre".

Tomás, antiguo docente de educación básica y egresado de la Universidad Autónoma de México, remarcó que tuvo que ser disciplinado, puntual y vestir el uniforme completo con el fin de tratar de dar "la menor razón o motivo para que nos regañen".

Arturo, por su parte, confirmó que la disciplina debe estar siempre presente, "como en un hogar", ya que deben respetarse horarios. Igualmente, comparte que hay compañeros que tratan de romper las reglas, remarcando que se tiene que "ejercer el carácter, pero cuando no hay necesidad pues andamos como amigos o familiares como todos, aquí compartimos los alimentos, ellos vienen jugando cartas, yo les pongo música y aquí hay un buen ambiente de trabajo".

"Siempre tratamos de cualquier cosa que queramos aclarar, terminamos de ensayar ´a ver muchachos, vamos a platicar de esto". Porque tengo que sacar lo que tengo aquí (señala hacia su cabeza), lo que veo, y les agradezco mucho que me escuchen, se arreglan las cosas y todo marchando bien", puntualiza Arturo.

La Santanera en la celebración de los 85 años del Salón Los Ángeles

De acuerdo con Arturo, el Salón Los Ángeles fue el primer lugar en el que trabajaron ya como una agrupación profesional.

Arturo Ortiz: "El Salón Los Ángeles está cumpliendo 85 años, todavía no nacía yo, entonces es un verdadero orgullo porque es el Salón del Barrio; decir Salón Los Ángeles es decir México, Ciudad de México, incluso hay un dicho que dice ´el que no conoce Los Ángeles, no conoce México´".

Destaca que con la pandemia los salones de baile han desaparecido, por ello menciona que en el ´Salón del Barrio´ mucha gente se ha enamorado, "tiene una historia como no tienes idea". Arturo dice agradecido que Los Ángeles les permitió conquistar más salones de baile, como lo fueron El Salón Colonia, El Salón California, Chameli, Esmirna y la Maraka.

Arturo Ortiz: "Ya hay muy pocos salones, se han acabado y ahora con la pandemia pues imagínate. Afortunadamente la familia Nieto (dueños del Salón) han resistido el embate de esta pandemia que la economía la hizo trizas".

(Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo se ve la Sonora Santanera en 5 0 10 años?

Arturo Ortiz: "Yo lo que quiero de la Sonora Santanera es que se mantenga vigente, yo sé que algún día va a llegar el adiós de parte mía porque esa es mi naturaleza. Yo quiero que la Sonora siga bien, que ellos (señala a Tomás) aprendan bien cómo manejar el grupo, así como aprendí yo cuando murió Carlos Colorado, que nos dejó a todos una ambición. Todo lo que me enseñó a mí lo he aplicado y ha dado resultado, por eso es que seguimos vigentes

Lo importante es que la agrupación está bien, estamos trabajando, no nos falta el trabajo y a donde quiera que vamos es un éxito", finaliza.

¿Quiénes son la Sonora Santanera?

La Sonora Santanera, agrupación tropical nacida hace 67 años por el tabasqueño Carlos Colorado Vela, llegó a la Ciudad de México para formalizar la Santanera con Juan, Silvestre, Andrés, Sergio y Armando Espinoza, quienes tenían un grupo amateur llamado ´Blanco y Negro´. Cuando Colorado los conoció les explicó que quería hacer algo más en serio y se añadieron David Quiroz, Josué Ramos y Rudy Montiel, todos trompetistas, y se bautizaron ´La Tropical Santanera´.

La entrevista con la Única Internacional Sonora Santanera fue realizada el día 2 de agosto de 2022, por Alexis Emiliano Márquez, grabado por Jonatan Amador y Amaranta González, para La Silla Rota.

aemz