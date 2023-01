Guess who´s back! El rey del Dubstep está de regreso, pues este 4 de enero Skrillex lanzó un nuevo sencillo llamado "Rumble".

Skrillex saltó a la fama por allá del 2010, con sus éxitos clave de su discografía: "Scary Monsters and Nice Sprites", "Bangarang" y luego "Where Are Ü Now".

Incluso, el neerlandés Tiësto: "el sonido de Skrillex trajo 'una nueva energía fresca' a la industria".

El también productor de música publicó un breve video de 42 segundos, donde se puede ver un símbolo mientras se escuchan fragmentos de lo que serían nuevas pistas, acompañándolo con el texto QFF/DGTC 23.

Con el lanzamiento de su sencillo, es uno de los regresos más esperados, después que estrenará su disco "Recess" hace 9 años y lanzará su más reciente EP "Show Tracks" hace cuatro años.

Aunque el DJ estadounidense publicó colaboraciones con A$AP Rocky, Justin Bieber, J Balvin, Diplo, Ellie Goulding, Rick Ross y hasta Jhay Cortez, todos esperábamos un disco en solitario de Skrillex.

Nuevos sencillos

Ahora la espera ha terminado, pues apenas comenzó 2023 y nos llegó la grande noticia de que Skrillex estaba estrenando nuevo sencillo. El tema titulado "Rumble" viene en colaboración con los vritánicos Fred again.. & Flowdan, además, el sencillo fue publicado por su disquera OWSLA y distribuida por Atlantic Records.

Y esa no es la única sorpresa, pues el DJ Sonny Moore, compartió que este 5 de enero sacará otro sencillo más llamado "Way Back", colaborativo con PinkPantheress y Trippie Redd.

El nuevo álbum

Cabe mencionar que en diversas entrevistas, Skrillex adelantó que estaba trabajando en varios discos. Sin embargo, la pandemia de covid-19 provocó que sus planes cambiaran, ya que el músico planeaba sacar sus producciones en ese periodo.

Ante todo esto, la revista Billboard dio a conocer que podrían ser hasta dos álbumes los que lanzará en los próximos meses.

aemz