A pesar de la polémica relación que tuvo su nieta Stephanie Salas con Luis Miguel, y ahora con su bisnieta Michelle Salas, Silvia Pinal expresó que quiere mucho al cantante y reconoce que tiene mucho talento, por lo que le mandó un mensaje a pocos días de su cumpleaños, que es el 19 de abril.

"Luis Miguel, aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero, Es un muchacho talentosísimo".

La actriz comentó que es impresionante cómo quieren al cantante alrededor del mundo.

"Es un gran valor, que yo por los países que he viajado es un placer ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apapachan y cómo lo sacan a flote".

MARY PAZ BANQUELLS, EX ESPOSA DE ALFREDO ADAME HACE FUERTES REVELACIONES

SILVIA PINAL LE MANDA MENSAJE A LUIS MIGUEL A POCOS DÍAS DE SU CUMPLEAÑOS

Doña Silvia no puede ocultar el cariño y admiración que le tiene al cantante, a pesar de que no tuvo una buena relación con su nieta Stephanie Salas, con quien procreó a Michelle Salas y que no reconoció como hija, hasta años después.

"Es un muchacho muy talentoso, es guapo, es simpático, es joven, rico... tiene todo".

Sobre la posible bioserie que su nieta, Stephanie Salas quiere hacer para contar algunos pasajes de su vida, incluyendo su tórrido romance con Luis Miguel, en tono de broma dijo que no le copie, pues ella ya compartió su historia en "Silvia frente a ti", donde compartió el supuesto maltrato físico del que fue víctima por Enrique Guzmán.

"No lo hagas igual que yo... no, no, ella es muy talentosa y muy bonita... no estoy en competencia y mucho menos con mi familia".

La actriz también aprovechó para invitar a Luis Miguel a ver la obra "Caperucita roja", que marca su regreso al teatro a sus 90 años.

NETFLIX AÑADE NUEVA SECCIÓN "PELÍCULAS CORTAS", TE CONTAMOS QUÉ ES

(Lérida Cabello)