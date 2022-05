Sigue el linchamiento de Yosstop

Queda claro que la crueldad y violencia que se vive hoy en día en Twitter, al igual que en otras redes sociales, va de mal en peor. La gente escondida en el anonimato, se siente capaz de insultar, maltratar, ofender, repudiar, condenar, juzgar y linchar de manera mediática a alguien, que la mayoría de las veces ni conocen.

Este lunes, Yoseline Hoffman dio a conocer a través de sus redes sociales que pronto se convertirá en mamá: "Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me dará mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero".

De inmediato los internautas se volcaron a emitir toda clase de juicios y opiniones, desde las felicitaciones hasta lastimosos comentarios e insultos para la joven que simplemente, quiso compartir su estado...

¿Cómo que YosStop está embarazada?

"El hijo de YosStop cuando vea quién es su mamá" (con una foto de un bebé mal encarado).

"¡Embarazada! Me suena a una campaña para limpiar su imagen. No creo que alguien en su sano juicio decida tener un hijo después de una experiencia traumática como estar en la cárcel"

"Necesito de un hechizo para que a todos se les olvide todas las pendejadas que he hecho, y que estuve en la cárcel por violentar a una menor de edad, estoy embarazada y no quiero que mi hijo cuando nazca se entere de los patética que soy"

"Esperemos que si es niña le ponga Martha, en honor a los cinco meses que duró su retiro espiritual obligado"

"Pobre recién nacido, lo que le espera de educación a este bebé con el tipo de mamá que le tocó"

Y de los buenos comentarios: "YosStop es el claro ejemplo de lecciones de vida: -La cague- la vida y la sociedad la castigo. Estas es una nueva etapa de su vida y tiene todo el derecho de una segunda oportunidad en todos los aspectos ¿qué les molesta? ¿La capacidad de seguir adelante?

"Oigan yo no soy el mayor fan de YosStop pero ¿desearle mal a ella y a su bebé? Qué clase de escoria son"

"Me caga lo hipócritas que son algunas gentes, o sea disque odian a YosStop por hablar mal de alguien y literal, ustedes están haciendo lo mismo que ella y peor deseándole el mal a un inocente. Bola de hipócritas"

De ninguna manera estoy o estuve de acuerdo con lo ocurrido en el caso. Lo que hizo YosStop fue totalmente reprobable y desde este punto comienza mi crítica a todo lo que está ocurriendo en el mundo de las redes sociales.

Y es que hoy día cualquier jovencito se siente con la capacidad de "emprender" su "negocio propio" para convertirse en "influencer". Dónde están los padres, los tutores, por qué no están pendientes de lo que hacen los jóvenes, quienes creen que pronto se convertirán en los "reyes del mundo" por que empiezan a sumar seguidores en las redes, haciendo o diciendo cualquier cantidad de tonterías y estupideces. Lo malo es que llegan hasta a monetizar, lo que debe reglamentado cuanto antes por las autoridades.

Pero lo peor de todo es que no es solo entre la juventud, también es palpable este desorden en los medios sociales, artísticos, periodísticos y en la política donde vemos ataques y debates absurdos, que la mayoría de las veces no hacen mas que evidenciar y poner al descubierto las ineptitudes y traumas de quienes escriben.

Con mucha claridad la publicista mexicana Ana María Olabuenaga, desmenuza en su libro "Linchamientos digitales" lo que sucede en estas plataformas. Afirma que un tuit se convierte en un tribunal inquisitorio y determina la vida de una persona, a veces con resultados irreversibles.

En varias entrevistas Olabuenaga asegura que su libro es un punto de partida para que las personas encuentren cuál es la salida para frenar situaciones, como el exceso de violencia contra las mujeres: "El 75% de todos los casos de "lords" y "ladys" tienen que ver con las mujeres y con insultos muy graves y amenazas". Hay terribles casos en los que la gente luego de ser señalada y exhibida en las redes se suicidó, como el caso de Armando Vega Gil del grupo Botellita de Jerez que decidió quitarse la vida y dejar un mensaje póstumo en un tuit.

Y muchas preguntas sin respuestas nos vienen a la mente: ¿quiénes somos para emitir un juicio sobre otra persona? ¿qué nos da la capacidad para creer que lo que estamos diciendo es correcto? ¿cuántos de nuestros traumas e inquietudes salen a la luz? ¿cómo se atreven a decir que un embarazo es parte de una campaña para limpiar la imagen? ¿quién se atreve a decir que un hijo cuestionará la madre que le tocó? En verdad son aberraciones de gente muy ignorante que no debe andar por la vida escribiendo tales cosas, si tan solo leyeran después de escribir. Pretendemos sentirnos sociólogos o psicólogos, especialistas en el comportamiento humano, cuando a veces no somos capaces ni de resolver nuestra propia vida. Si reflexionáramos un poco pensaríamos que todos somos padres o hijos, hermanos o parientes. Que alguna vez alguien cercano a nosotros vivió una situación difícil y por circunstancias de la vida cometió un error. Entonces qué, los perdonamos o los condenamos.

YosStop fue acusada legalmente a principios de marzo del 2021 por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil. Y es que poco tiempo antes la "influencer" difundió en sus redes sociales una grabación titulada "Patética generación", a través de la cual critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea en la que se ve involucrada. En este clip YosStop habló también sobre la violación que sufrió la joven y se refirió a ella como "puta", "de moral distraída" y "gorda", siendo que en el material en cuestión aparece la víctima cuando tenía 16 años y fue abusada en una fiesta cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol. Ainara S. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil.

El 29 de junio de 2021 fue cuando Yoseline fue detenida por elementos de la Policía de Investigación, y trasladada al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla, donde se le requirió por denuncias ligadas a la pornografía infantil. Una de las pruebas preponderantes para el su encarcelamiento, fue un video difundido por ella misma en su canal de YouTube, donde la influencer afirmó haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono celular la grabación de la agresión sexual de la joven abusada hace tres años siendo aún menor de edad. La Fiscalía obtuvo de un juez de control medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Yoselinne ´N´, por la probable comisión del delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad. Días después Yoceline fue vinculada a proceso y se le dictó la prisión preventiva oficiosa, logrando ser liberada cinco meses después. Hoffman se mantuvo activa en las redes sociales, especialmente a través de Instagram, donde apoyada por su novio, contaba su día a día, sus hábitos, nuevos aprendizajes, sueños, metas o sus más profundos pensamientos. A través de una pequeña carta, aseguró que ahora valoraba el poder que tienen las palabras, además de confesar que estaba aprendiendo a convertir sus miedos en fortalezas.

El 30 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que "en apego al principio de Justicia Restaurativa, se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoselinne N". A través de un comunicado, indicaron que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación.

En este sentido, la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa, pero a través de un acuerdo reparatorio que obliga a YosStop a cumplir las siguientes condiciones: Otorgamiento de diversos bienes materiales. El pago de una cantidad económica y no contactar a la víctima. Una disculpa pública. No expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona. Publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a lo que asistirá. Capacitarse en el tema de víctimas. Donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas.

Yoseline Hoffman aceptó sus errores, los enmendó y cumplió con el acuerdo pactado con las autoridades. Sin embargo y luego de salir de la cárcel muchos pierden su autoestima, su dignidad, de cómo los ven en la calle, cómo los tratan y hasta de poder conseguir un trabajo que les permita reintegrarse en la sociedad.

Yoseline en una charla con Saskia Niño de Rivera, creradora y lider del proyecto Asociación Civil Reinserta un Mexicano, hace algunas revelaciones de lo que fue para ella estar en la carcel: "es una experiencia que me hizo darme cuenta de muchas cosas, de la gente que está para mi, de los verdaderos amigos, le das valor a las cosas hasta a una regadera".

Reveló lo complicado que fue..."No tenía ni idea de lo que era la cárcel, es una escuela muy dura, muy fea, es como una muerte de mi misma, el ser humano no esta diseñado para vivir su propia muerte. Mi vida dejó de ser mía y dejé de tener el control sobre ella. Me la pase muy sola, con mis pensamientos, viendo como me juega la mente, tratando de no enloquecer de no perderme, deprimida".

Siempre buscando que el ambiente no la absorbiera y tomando pastillas pues desde antes padecía un trastorno de ansiedad generalizado "el tiempo se pausa, se detiene, mucha introspección, sané muchas cosas de mi que no lo había podido hacer ni en terapia". Si Yoseline aprendió la lección o no, sanó o no sus demonios, nadie tiene derecho de criticarla ni juzgarla y mucho menor cuestionar su maternidad. Por que vuelvo a insistir "El que esté libre de pecado, que lance la primeras piedra".

(Azucena Uribe)