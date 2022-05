Sidney Sweeney, de "Euphoria" fue víctima de acoso en el Met Gala

Hace unos días se realizó el Met Gala en donde la actriz de "Euphoria", Sidney Sweeney fue víctima de acoso y supuestamente reportero que le gritó que enseñara los pechos y la neta que nos da mucho coraje.

Cabe señalar que la actriz de 24 años caminó por primera vez en la alfombra del Met Gala y lamentablemente recibió comentarios muy fuera de lugar, pero ella prefirió hacer como que no escuchó.

Dicha revelación fue dada en un TikTok en donde se alcanzó a escuchar a uno de los reporteros gritarle algo muy acosador.

Varios medios americanos se han hecho eco de la denuncia de Sabrina Bergsten, una chica de 24 años de Nueva York que asegura en el vídeo que un paparazzi gritó: "¿Alguien tiene tetas como tú ahí abajo? Vamos, muéstranos esas tetas". Un comentario de lo más inapropiado que parece que Sdyney no escuchó, puesto que se la puede ver en el vídeo sonriendo.

Varios usuarios han reaccionado a este vídeo con comentarios que condenan la supuesta frase del fotógrafo. "Se supone que este es un evento con clase. Es muy poco profesional que alguien diga eso" o "Se le debería haber pedido inmediatamente que se fuera" son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes.

Por otro lado el portal BuzzFeed, indicó que una persona que había hablado con un asistente a la gala comenta que, en realidad, el comentario fue: "¿Alguien tiene movimientos como tú ahí abajo? Vamos, muéstranos esos movimientos", en referencia a cómo Sweeney había estado moviéndose minutos antes de este momento.

El vídeo también ha hecho reaccionar a los organizadores de la gala Met. "Esto acaba de llamar nuestra atención, y no tenemos claro si la acusación es precisa ni quién puede haber sido el reportero, pero seguramente no toleraríamos a ninguno de nuestros invitados que fuera tratado de esta manera poco profesional", apuntaba un portavoz. Por otro lado, los representantes de la actriz no han hecho ningún tipo de comentario al respecto.

Recordemos que en su paso por la alfombra roja del Met Gala, Sidney Sweeney optó por usar un vestido blanco de Tory Burch que tenía una falda desmontable.

Lamentablemente no pudo faltar algún pelado que gritara algo fuera de lugar y así fue, mientras ella subía las escaleras alguien le gritó que mostrara sus pechos, incluso en el video se alcanza a ver como la actriz sonríe de una forma bastante incómoda.

Es bastante desagradable ver que pasen estas cosas, que sexualicen a actrices y no las vean por su talento sino por su cuerpo o forma de vestir. De hecho esta no es la primera vez que Sydney Sweeney se muestras sacada de onda por la forma en la que la han hecho sentir.

(Azucena Uribe)