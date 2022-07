Luego de que Andrea García asegurara que se había reconciliado con Andrés García, la esposa del actor declaró que, al momento, la hija menor del famoso no ha tenido acercamiento alguno con su padre.

''Tuve la oportunidad de hablar con él (Andrés García) y fue una reconciliación bellísima, llena de mucho amor y mucha luz'', comentó Andrea García el pasado 18 de julio en el programa "De Primera Mano".

Sin embargo, Margarita Portillo, esposa de Andrés García, afirmó que Andrea García no ha buscado a su padre desde hace mucho tiempo y admitió que no tiene esperanza de un posible acercamiento entre ellos; pues ambos ''son raros'', dijo.

También manifestó que desconocía si la hija menor de su pareja tiene deseos de acercarse a su padre.

''No he hablado con ella'', aseguró Margarita Portillo.

Aunque la relación actual entre Andrea y Andrés García aún no está clara, el actor sí habló del reencuentro que tuvo hace unos días con sus hijos mayores, Andrés Jr. y Leonardo, en Acapulco, Guerrero.

A Andrés Jr., indicó Andrés García, lo vio en una casa cercana al hotel Las Brisas, donde se encontraba con un grupo de amigos, quienes, de acuerdo con el actor, lo trataron muy bien. ''Estaba con unos amigos muy agradables, por cierto. Muchas gracias a todos ellos, me trataron muy bien'', compartió.

El actor mexicano dijo que también se reunión con su hijo Leonardo en su departamento, y que se quedó con él por cuestiones leves de salud. ''Me quedé ahí porque no me sentía bien'', precisó.

Andrés García puntualizó que sus hijos, a excepción de Andrea, no están distanciado, pero, afirmó, su familia es de naturaleza independiente.

''Parece ser que no nos gusta quien nos mande, cada cual quiere tener su propio territorio, y me imaginó que ellos también; no les gusta tener un papá que lo esté mandando como yo y entonces toman su distancia'', señaló el actor.