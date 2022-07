Yuri ha hecho comentarios despectivos sobre la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, al expresar que no cumple con los cánones de belleza establecidos y también al referirse a ella como un objeto mercantil.

En un par de entrevistas que la cantante veracruzana dio a Ventaneando, hizo declaraciones desafortunadas sobre Yalitza Aparicio.

Yuri dijo estar conmovida por la película "Roma" (de Alfonso Cuarón) y particularmente por la actuación de Yalitza Aparicio, pues el filme le hizo recordar la época en la que vivía con sus padres.

"La película te conecta con tu pasado, te conecta con México y te conecta con tus raíces; porque nosotros somos indígenas, nuestra sangre viene de ahí", dijo.

Yuri también expresó su deseo por tener "una Yalitza" en su casa, refiriéndose a la actriz oaxaqueña como un objeto, y aseguró que todos querríamos lo mismo.

"Este tipo de chicas sí existen todavía y todos quisiéramos una Yalitza en nuestra casa", subrayó Yuri.

Respecto a la nominación de Yalitza a los Oscar 2019 como "Mejor Actriz", la cantante veracruzana comentó que le daba gusto que ello ocurriera.

"Cuando te toca te toca (...) No la conozco, pero siento que la quiero por su personaje", indicó.

Yuri insistió en su deseo por tener "una Yalitza", lo que la llevó a realizar la invitación a cualquier oaxaqueña que la estuviera viendo a integrarse a su vida para desenvolver el papel de Yalitza, pero en la vida real.

"Si alguien me está viendo de Oaxaca, por favor, yo quiero una Yalitza pa' mi casa, me urge, me urge pa' apapacharla, pa´ que coma con nosotros, pa´ que se vaya de vacaciones con nosotros, pa´ que cuide a mi hija", resaltó.

Yuri, además, aseguró que Yalitza Aparicio es fea, lo cual ha causado molestia entre el público.

"Es que si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y con un cuerpazo (...) y ella (Yalitza Aparicio) es todo lo contrario; o sea, quiere decir que sí puedes triunfar si tienes talento", comentó la cantante veracruzana.

También expresó su desacuerdo respecto al mal manejo que el equipo de la actriz estaba teniendo sobre ella, al limitarla y alejarla de los medios, lo que no permitiría que el público conociera más sobre la oaxaqueña que, de un momento a otro pasó, a la fama internacional.

Yuri ha protagonizado en las últimas semanas diversas polémicas a través de las redes sociales debido al uso de la comunidad LGBTTTIQ como producto mercadológico; específicamente luego de las declaraciones homofóbicas y contra los derechos humanos por las que se ha caracterizado.