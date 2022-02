¡Sí, acepto! Las propuestas de matrimonio más memorables de los famosos

"Love is in the air..." Sí, como dice la famosa canción del cantante australiano John Paul Young de los años 70, el amor está en el aire. Este 14 de febrero no será la excepción, seguro muchas parejas alrededor del mundo reservaron esta fecha para comprometerse o llegar al altar con el amor de sus vida. Después de todo, ¿quién no ha soñado con una propuesta de matrimonio memorable? Estos famosos que te presentaremos a continuación hicieron que sus peticiones de matrimonio fueran todo un acontecimiento.

Estas celebridades buscaron el "¡Sí, acepto!" de sus parejas de la formas más originales, algunos lo hicieron desde un globo aerostático, otros se montaron en un helicóptero y hasta hubo quien lo hizo en medio de un concierto. ¡Los famosos sí que saben cómo impresionar a sus parejas!.

ESTAS SON LAS PROPUESTAS DE MATRIMONIO MÁS MEMORABLES DE LOS FAMOSOS:

KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM

Katy Perry recibió la propuesta de Orlando Bloom en el Día San Valentín. Suena clásico, pero nada de esta historia lo fue. Después de cenar, ambos subieron a un helicóptero donde bebieron champaña, y fue entonces cuando él hizo la pregunta. Luego aterrizaron en una terraza donde toda la familia de Katy estaba esperándolos.

GEORGE CLOONEY Y AMAL ALAMUDDIN

Esta proposición de matrimonio tiene una curiosidad bastante interesante. El actor decidió ir a un restaurante a cenar con su amada, después de comer él le pidió que encendiera unas velas con una caja de cerillos que se encontraban al lado; sin embargo, al abrirlo, ella se encontró con un anillo de diamantes. En un primer momento pensó que alguien se había olvidado del anillo, pero al ver a Clooney arrodillarse comprendió lo que estaba sucediendo.

EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA ROSALDO

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más reconocidos de toda Latinoamérica, pero eso no quita que sea grandioso para los actos románticos. El actor sorprendió a Alessandra cuando se encontraba lista para ir a comer con su papá, resulta que Eugenio montó un teatro callejero donde se le comenzó a contar un cuento a su amada. Momentos después aparecería Eugenio montado en un caballo blanco, al momento de bajar se puso de rodillas y le pidió de manera espectacular que se casara con él.

KANYE WEST Y KIM KARDASHIAN

Esta seguramente es la pedida de mano más espectacular de la lista. El rapero Kanye West decidió alquilar el estadio de béisbol de San Francisco por el cumpleaños 33 de Kim, además compró un anillo con un diamante de 15 kilates y en medio del estadio una orquesta comenzó a tocar "Young and Beautifull" mientras que las pantallas proyectaban el siguiente mensaje: "Por favor cásate conmigo" obviamente la pareja se comprometió en el acto. Ahora la pareja se encuentra en medio de una disputa de divorcio.

EVA LONGORIA Y JOSÉ BASTÓN

Debido a la gala benéfica de la Fundación Global Gift, la pareja tuvo que viajar a Dubái. En este lugar, Bastón no encontró mejor momento para darle un anillo lleno de rubíes y prometerle amor eterno a Eva, lo interesante es que la actriz no pudo contener la risa de la emoción y paso un buen rato riendo hasta que finalmente acepto con todo su corazón.

WILL SMITH Y JADA PINKETT

Esta propuesta estamos seguros que es la menos interesante de la lista, pero conlleva un gran mensaje para todos. Will decidió pedirle matrimonio a Jada mientras veían televisión en la sala de su casa, sin anillo ni nada, pero Jada dijo que sí inmediatamente. Esto nos enseña que, aunque se tenga dinero el amor es lo más importante dentro de una relación.

TOM CRUISE Y KATIE HOLMES

Nada puede salir mal en la ciudad del amor, o al menos eso es lo que dicen. París tiene un encanto diferente al resto de las ciudades del mundo y eso Tom Cruise lo sabía perfectamente. El actor fue a disfrutar de una cena romántica junto a Katie Holmes a lo alto de la Torre Eiffel, pero cuando terminaron de comer llegó la sorpresa con una pedida de mano encima de toda la ciudad de París.

RICKY MARTIN Y JWAN YOSEF

Se conocieron a través del arte, y, cuando Ricky quiso darle el anillo, estaba tan nervioso que, en lugar de hacerle una propuesta, le dijo: "¡Te traje algo!". Pudo hacer la pregunta, pero nunca escuchó la respuesta por los nervios. Por eso, media hora después le preguntó a su pareja si había dicho que sí.

CARDI B Y OFFSET

Cardi B estaba en un concierto cuando Offset apareció, se puso en una rodilla y le pidió matrimonio. Ella aceptó muy emocionada.

LARRY HERNÁNDEZ Y KENIA ONTIVEROS

Larry Hernández le pidió matrimonio a Kenia rodeados de una vista fantástica: en la altura, mientras paseaban en un globo aerostático.

ALEX RODRÍGUEZ Y JENNIFER LOPEZ

Alex Rodríguez le propuso a J.Lo irse una semana a la playa, solo los dos. Estaban caminando por el lugar cuando se acercaron a una fogata. De repente, él se arrodilló y le hizo la tan esperada pregunta. Al final terminaron separados, pero fue lindo.

HEIDI KLUM Y SEAL

El frio no puede contra los sentimientos más fuertes. Resulta que el cantante Seal decidió consentir a su querida Heidi con un hermoso viaje en helicóptero hasta un lugar donde se encontraba un iglú que los esperaba. Dentro de este se encontraban cosas para una cena súper romántica y en medio de ella el cantante le pidió matrimonio, sin duda fue una idea genial y novedosa para pedir matrimonio.

GISELE BUNDCHEN Y TOM BRADY

Otra propuesta de altura, pero en este caso más romántica. La reconocida súper modelo de Victoria Secret y su novio Tom Brady, uno de los mejores quarterback del futbol americano decidieron abordar un jet para dar un viaje por la ciudad. Sin embargo, dentro de este Tom había pedido que colocaran varias docenas de rosas para hacer la petición de matrimonio, un detalle inolvidable.