SHANIA TWAIN ENFRENTA SU PASADO Y HACE UNA FUERTE REVELACIÓN DE SU NIÑEZ

Shania Twain revivió su pasado para recordar cuando sufrió violencia intrafamiliar en su infancia, por lo que pidió a las víctimas que rompan el silencio.

"A veces, el hogar es donde está el dolor. Es realmente confuso ser lastimado por alguien a quien amas. Ya sea físico, sexual o emocional, el abuso es abuso".

La cantante canadiense reveló que fue abusada por su padrastro cuando era niña, sintiendo vergüenza por lo que vivió en su infancia.

"Fui abusada cuando era niña. Mi padrastro me acariciaba y me hacía andar sin camisa y yo estaba madurando. Sentí un horrible deseo de escapar y dejar de estar en mi propia piel", recordó en una entrevista a Today Show.

Para Shania Twain olvidar lo que pasó no fue fácil, tuvo que aprender a bloquear sus pensamientos, debido a que este episodio en su vida le provocó inseguridad.

"Siento que el abuso sexual va de la mano con el abuso físico y psicológico cuando es alguien que conoces. Y aprendí a bloquearlo. Lo que sobrevives te hace más fuerte, pero por otro lado desarrollas inseguridades".

Ahora la intérprete de "Man! I Feel Like a Woman!" está tratando de reconciliarse con su cuerpo y no avergonzarse por algo que forma parte del pasado, pero que la marcó para toda su vida.

"Es hora de comenzar a amarme a mí misma en mi propia piel y realmente abrazar eso y no avergonzarme de eso. Esto es lo que soy".

¿QUIÉN ES SHANIA TWAIN?

Shania Twain es una cantautora y actriz canadiense, que interpreta country, pop y rock. Su tercer álbum, "Come on Over" (1997), se convirtió en el álbum de música country más vendido, con 40 millones de copias, y el más vendido de la historia de una mujer.

Es la única intérprete femenina en tener tres discos de diamante en Estados Unidos, además de ser la segunda cantante canadiense con más discos vendidos después de Céline Dion y antes de Alanis Morissette.

En 1995, con el lanzamiento de su álbum "The Woman in Me", ganó cinco premios Grammy y 27 premios Songwriter.

