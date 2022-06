Tras doce años de relación se ha especulado mucho sobre las razones de la separación de Shakira con Piqué, ahora el excuñado de la cantante habría revelado los motivos de su ruptura.

Roberto García salió ocho años con Lucila, hermana de la cantante, comentó: "Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él".

Las causas de la separación

Roberto García acusa a su excónyuge de arruinarlo y desaparecer para evitar las deudas, por lo que afirma ha perdido más de 500 mil euros.

"Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas", apuntó.

Excuñado de Shakira, también víctima de la familia

Roberto García, expresó el difícil momento de vida por el que tuvo que atravesar a causa de la familia de la artista, especialmente con Lucila. Según narró Roberto, en 2015 su exmujer lo dejó abandonado con importantes obligaciones económicas por cumplir, ella se fue a Barranquilla a vivir una nueva vida, mientras que él tuvo que ser desahuciado de su hogar para pagar las deudas.

"Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y sólo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total he perdido cerca de 500.000 euros".

García afirmó que todas las decisiones del entorno de Shakira son tomadas por los padres y que incluso. la separación entre Lucila y él fue orquestada por William Mebarak.

aemz