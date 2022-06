Shakira y Piqué se reencuentran luego de anunciar su separación.

La ex pareja aparecieron en República Checa para acompañar a su hijo Milan, de ocho años a un partido de béisbol, donde es uno de los jugadores más importantes del equipo catalán que ha jugado el campeonato Super CUP sub 10, así lo informó el diario español El Periódico.

"Shakira y Piqué han aparecido juntos en República Checa tras anunciar su separación. Y lo hacen por un motivo de peso: una competencia deportiva de su hijo mayor que se ha disputado en el país europeo. Personas que atestiguaron el partido dicen que la colombiana y el deportista observaron el desempeño de su hijo sentados en lugares alejados uno del otro", informó la periodista española Laura Fa, quien también dijo que la cantante y el futbolista estaban separados por una infidelidad de Piqué.

MHONI VIDENTE PREDIJO LA SEPARACIÓN ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ HACE UN AÑO

SHAKIRA REGRESA SOLA A BARCELONA

Luego de apoyar a su hijo Milan en el partido de béisbol, que se llevó a cabo en República Checa, Shakira regresó a Barcelona con sus dos hijos, mientras que Piqué se fue de vacaciones con sus amigos.

La cantante colombiana aterrizó a altas horas de la noche para tratar de evitar las cámaras, pero un buen número de periodistas se dieron cita a las afuera de su casa en espera de obtener una declaración de Shakira, tras anunciar su separación de Piqué, debido a una presunta infidelidad.

"Shakira está centrada en su gira, mientras Piqué se ha ido de vacaciones con unos amigos", expresaron Lorena Vázquez y Laura Fa, del podcast Mamarazzis, del Periódico.

¿SHAKIRA SEGUIRÁ EN BARCELONA?

Aun no se sabe si Shakira se quedará a vivir en Barcelona, debido a que llegó a la ciudad hace 12 años cuando inició su relación con Piqué, pero todo parece indicar que no se quedará a vivir por allá porque no tiene ni familia ni amigos cercanos. Sin embargo, esta idea no es bien vista por el futbolista debido a que su relación con sus hijos sería más distante y "los niños tienen allí su colegio y sus amigos", señaló Piqué.

¿QUIÉN ES LA MUJER CON LA QUE PIQUÉ ENGAÑÓ A SHAKIRA?

(Lérida Cabello)