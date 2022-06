La relación entre Shakira y Piqué está en el ojo del huracán, pues los rumores de que las cosas no van bien entre ellos circulan desde hace tiempo, y ahora se dice que la pareja está separada debido a una infidelidad cometida por el futbolista español.

"La cantante lo ha pillado (encontrado) con otra y se van a separar. Desde hace varias semanas él está viviendo en su departamento de soltero, ubicado en Barcelona", comentó Laura Fa, conductora del podcast español Mamarazzis del Periódico.

¿SHAKIRA Y PIQUÉ ESTÁN SEPARADOS? ESTO ES LO QUE SE SABE

Según dicho medio, Shakira conocía a la mujer con la que Piqué le era infiel, por lo que habría tomado la decisión de terminar su relación de 10 años con el deportista.

"Piqué está desatado y pasa noches y días de fiesta, y se le ha visto con sus compañeros del Barcelona en dos exclusivos antros acompañado de varias mujeres", comentaron Fa.

También se rumora que el más reciente tema de la cantante "Te felicito" está dedicado al futbolista, debido a que parte de la letra dice lo siguiente:

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda".

Hace unas semanas, Shakira acudió sola al Festival de Cannes, y desde el pasado 13 de marzo no hay ninguna publicación de la pareja juntos en redes sociales de la pareja, lo que podría confirmar que hay un distanciamiento entre ellos.

¿CUÁNDO SE CONOCIERON SHAKIRA Y PIQUÉ?

La pareja se conoció en el Mundial de Sudáfrica de 2010, durante la filmación del video musical "Waka Waka", formando tiempo después una familia de la que tienen dos hijos: Milan, de 9 años y Sasha, de 7.

"Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima", declaró en su momento Piqué.

Hasta el momento ni Shakira ni Piqué han salido a confirmar o rechazar los rumores sobre su separación, lo único cierto es que en las últimas semanas no se les ha visto juntos en eventos, ni en sus redes sociales.

(Lérida Cabello)