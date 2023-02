La ex pareja Shakira y Piqué decidió darse un "tiempo fuera" de mutuo acuerdo en marzo de 2022, en un momento crítico de su relación cuando la cantante descubriera la infidelidad del futbolista con Clara Chía.

El colaborador del programa El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, dio a conocer que Piqué habría vuelto "a casa" de la cantante, pese a que ya estaba con Clara Chía, un mes después de su ruptura.

"Pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos, Clara y Gerard se mudan juntos", detalló.

Algo que Lorena Vázquez y Laura Fa, titulares del podcast Mamarazzis brindaron los supuestos pormenores de ese intento de reconciliación entre la famosa ex pareja.

La segunda oportunidad

De acuerdo con las comunicadoras, Shakira y Piqué se dieron "una segunda oportunidad en el mes de abril de 2022".

En ese entonces ambos habrían tomado la decisión de separarse a mediados de marzo del año pasado, ya que tenían algunos meses en crisis: sus "peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca".

Ellos planearon separarse por un tiempo, así que él se fue de la casa que compartían y se mudó a su apartamento de soltero. Así habrían permanecido un mes, por lo que solo su entorno más cercano "conocía la situación".

"Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo", apuntan Vázquez y Fa.

El fallido intento y el descubrimiento de Clara Chía

Poco antes de su intento de reconciliación, Shakira lanzó Te felicito, otra de las canciones que, implícitamente, lanzó puyas a su relación con Piqué.

"Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta", aseguró.

Por último, Vásquez explicó que Clara Chía ya había visitado a los padres de Piqué en su casa. contigua a la de Shakira, aprovechando que ella se encontraba de vacaciones con sus hijos.

aemz