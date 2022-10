La cantante relató alguna vez que fue amor a primera vista, pues lo conoció en el 2000 en una cena y su amor duró 10 años, estuvieron a punto de casarse, pero no fue así.

La relación fue de altibajos y en 2006 hubo rumores de que ya tenían problemas, pero al poco tiempo se supo que estaban comprometidos, pero no llegaron al altar, terminándose el amor y la relación laboral, por lo que él la demandó para exigirle el 18% de las ganancias que ella obtuvo, mientras que ella lo contrademandó por daños, perjuicios y robo.

"NOCHE DE FUEGO" ARRASA CON LOS PREMIOS ARIEL 2022

DONDE HUBO FUEGO CENIZAS QUEDAN... SHAKIRA Y ANTONO DE LA RÚA PODRÍAN ¿RECONCILIARSE?

El abogado se mantuvo lejos de los reflectores después de romper con Shakira, y decidió irse lejos y comenzar una vida en Europa, donde conoció a una DJ, que es madre de sus dos hijos Zulú y Male, de quien se separó siete años después.

También probó suerte en el sector hotelero y creó su propia empresa de hoteles cinco estrellas en dicho continente, además de México y Las Bahamas.

Actualmente, está soltero y con deseos de conquistar a Shakira, al grado que le propuso que se fuera a vivir con él a Miami, con todo y sus hijos: Milan y Sasha, tal como ella lo deseaba, pero esto no será tan fácil, ya que Piqué no quiere ceder para firmarle los permisos para que se los lleve, y menos ahora que está de por medio un ex de la cantante.

CHABELO: SU HIJO REVELA SU VERDADERO ESTADO DE SALUD

(Lérida Cabello)