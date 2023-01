¿SHAKIRA PIDE A SUS HIJOS QUE YA NO LLAMEN ABUELA A LA MAMÁ DE PIQUÉ?

La telenovela protagonizada por Shakira y Piqué parece no tener fin.

La historia inició con la polémica separación entre la cantante y el ex futbolista, por una supuesta infidelidad por parte de él; luego con la trilogía de temas que la cantante le dedicó "Te felicito", "Monotonía" y "BZRP Sesión #53", las cuales fueron subiendo de tono; a esto siguió un maniquí de bruja en un balcón, un video en donde se ve como la mamá de Piqué maltrataba a Shakira y rematando con la primera foto de Piqué y Clara Chía en sus redes.

Y ahora surgió el rumor de que Shakira le pidió a sus hijos Milan y Sasha que ya no le llamen abuela a la mamá de Piqué y que no le dirijan la palabra, por lo que Montserrat Bernabeu estaría pasando un mal momento, debido a que la canción de su ex nuera también le está afectando, pues sus nietos ya no la llaman abuela, ni abuelo a su esposo.

Personas cercanas a la ex suegra de Shakira aseguran que ella también luchó por el matrimonio de su hijo, pero éste prefirió terminar con su pareja e iniciar su romance con Clara Chía. Hasta le pidió a su hijo que ya no siga en más polémicas en redes sociales, porque todo esto está afectando a la familia.

"Ahora entendemos porque el hijo es como es. Ahora tiene sentido que Shakira puso la bruja y tiene sentido que ponga en mal este tipo", "Fuerte Shakira se enfrentó a todos sin miedo estando en un país ajeno, no ha sido fácil virar la tortilla así favor", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en redes sociales.

