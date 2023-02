Shakira ya dejó atrás "Te felicito" con Rauw Alejandro, "Monotonía" con Ozuna, "Music Session #53" con Bizarrap, y ahora brinda por Piqué con "Copa vacía" con Manuel Turizo.

En los últimos meses, la colombiana se ha vuelto tendencia a nivel mundial no solo por su separación de Piqué, sino por sus recientes lanzamientos musicales, con los que ha encendido las redes sociales, como ahora que se filtró lo que será su nueva canción con el también colombiano.

"Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía", es el fragmento de su nueva canción que también lleva dedicatoria para Piqué, de la que solo se ha revelado esta parte del tema.

Y también se filtró por supuesto error en la aplicación Shazam la portada y el título del sencillo, así se dio a conocer en la cuenta de Twitter @ShakiraMedia, manejada por fans de la colombiana, que se encargaron de difundir la imagen de una sirena de cabello rosado amarrada y suspendida en el aire, en la que se leen los nombres de Shakira y Manuel Turizo y el título de la canción "Copa vacía".

REVELAN CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SEPARACIÓN DE SHAKIRA Y PIQUÉ

SHAKIRA BRINDA CON "COPA VACÍA" POR PIQUÉ

A pesar de que Shakira no menciona de manera explícita a Piqué en "Copa vacía" como en "Music Session #53", no han faltado las especulaciones de que podría tratarse de un nuevo ataque contra el padre de sus hijos, Milan y Sasha, pues al parecer quiere seguir facturando con el dolor que le dejó su separación con el ex futbolista tras 12 años de estar juntos.

Además del fragmento de una parte de la canción y de la portada de la misma, también se sabe que "Copa vacía" formará parte del nuevo álbum de Manuel Turizo que llevará por nombre "2000", su tercer trabajo de estudio, del que ya se escucha "Te olvido".

Desde que Shakira publicó la sesión con BZR, la colombiana tiene a la expectativa a sus fans, pues en un principio dejó entrever que lanzaría un tema con Karol G, el 2 de febrero como regalo de cumpleaños para Piqué, pero ese día no salió nada, y su disquera Sony Music aclaró que esa no sería la fecha del lanzamiento, y que dos artistas ya estaban trabajando en una nueva canción.

¡SHAKIRA Y PIQUÉ INTENTARON RECONCILIARSE! ASÍ FUE EL SEGUNDO INTENTO

(Lérida Cabello)