Shakira, Karol G y Rihanna tienen varias cosas en común: son mujeres talentosas, exitosas y que han sufrido por amor; con Piqué, Anuel y Chris Brown, pero que se han sabido levantar, gracias a la música que les ha servido de catarsis, pues como dice la colombiana "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", y eso es lo que han hecho estas tres cantantes.

"Todo el tiempo tratamos de ser fuertes y poderosas para todo, pero para este álbum realmente quería estar abierta con mis seguidores y ser muy genuina con ellos y decirles ´Sé que soy la Bichota, pero a veces las Bichotas también se sienten mal y lloran también", expresó Karol G.

Shakira es una de las artistas latinas que más ha vendido en todos los tiempos, con 80 millones de discos en todo el mundo. Desde que lanzó su primer álbum en 1991, a la edad de 13 años, ganó tres premios Grammy y 12 Grammy Latinos.

Su primer álbum en inglés, "Laundry Service", fue comprado por más de 13 millones de fanáticos en 2001. Su disco "El Dorado", fue certificado como Disco de Diamante en Estados Unidos, el mayor reconocimiento por las ventas de un material discográfico.

La revista Billboard, la nombró la artista latina femenina más importante y exitosa de las últimas dos décadas, posicionando tres de sus sencillos entre los 20 más destacados en la historia de Billboard: "Chantaje", "La tortura" y "Suerte", que se colocaron en el 6, 7 y 16.

La cantante y compositora nacida en Barranquilla, Colombia es una de las tres únicas artistas femeninas que tiene dos videos que superan las 2 mil millones de reproducciones en YouTube. Al igual que Rihanna protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López.

El sitio Celebrity Net Worth, especializado en calcular la fortuna de los famosos, calculó que la fortuna de Shakira, asciende a los 300 millones de dólares, gracias a que ha vendido más de 125 álbumes en todo el mundo. Y gracias a sus canciones contra Piqué "Te felicito", "Monotonía", "Session Music 53" y "TQG", se convirtió en la artista latina con más reproducciones en Spotify.

Luego de varias semanas de expectación por la nueva canción de Shakira en colaboración con Karol G, por fin se estrenó este 24 de febrero a la medianoche, que lleva más de 7.6 millones de vistas desde su lanzamiento, debido a que las colombianas le echan indirectas bien directas a sus ex Piqué y Anuel AA.

Se trata de "TQG" (Te quedó grande) donde las dos artistas colombianas unieron su talento para cantarle al desamor, pues ambas tuvieron malas experiencias en el amor, una con el exfutbolista Piqué y la otra con el rapero Anuel AA.

RIHANNA BRILLARÁ EN EL OSCAR

Rihanna es una de las cantantes más vendidas de la industria musical, con más de 250 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Ganó reconocimiento con su álbum "Music of the Sun" (2005), pero fue su tercer álbum de estudio, "Good Girl Gone Bad" (2007) el que la llevó a los primeros lugares de popularidad, y el que le dio su primer Grammy. Como empresaria fundó la casa de moda Fenty y la marca de belleza Fenty Beauty.

Después de haber hecho historia en uno de los shows más esperados en el Super Bowl LVII, superando en vistas a Katy Perry, y revelando su nuevo embarazo. Rihanna ahora brillará en la gala del Oscar 2023, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, interpretando la balada "Lift Me Up", nominada a Mejor Canción Original como parte del soundtrack de "Black Panther: Wakanda Forever".

Gracias a todas sus marcas y su música, la fortuna de Rihanna asciende a 1.7 millones de dólares, según las estimaciones de Forbes, lo que la convierte en la mujer en la industria de la música más rica del mundo.

KAROL G, EN ASCENSO

Es unca cantante y compositora colombiana de reguetón y pop latino, que se lanzó internacionalmente con la canción "301" junto con el cantante Reykon el líder en 2012. Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción "Amor de dos" con Nicky Jam.

En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment, logrando un ascenso en su carrera. Y fue a inicios de 2017, cuando lanzó el sencillo "Ahora me llama" con Bad Bunny que se colocó en el gusto de la gente. Después hizo un remix con Quavo, colocándose en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. A esto siguió su álbum debut "Unstoppable", ocupando el segundo puesto en la lista Top Latin Albums de Billboard.

El sitio Celebrity Net Worth, especializado en calcular la fortuna de los famosos, calculó que la fortuna de Karol G, hasta el 2020, era de 8 millones de dólares, pero la música no es el único ingreso que tiene la colombiana, pues solo con su canal de YouTube, ha ganado más de 41 millones de dólares.

(Lérida Cabello)