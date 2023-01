SHAKIRA, MUJER AUTÓNOMA Y CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA: EXPERTA DE LA UNAM

Shakira lanzó este miércoles 11 de enero su nueva canción "Music Session #53", junto con el DJ argentino Bizarrap, con la que ha dado mucho de qué hablar, pues dejó atrás el discurso del amor romántico, para vivir su duelo que comienza a capitalizarse para la industria musical en estrofas llenas de rabia que le genera el engaño y la ruptura de Piqué.

"Shakira, desde su surgimiento, ha manejado una imagen que está, sí muy relacionada al amor, pero este amor idílico. Este amor en el que yo lo doy todo por ti y a mí no me importa perderlo todo, y si tú no estás yo no soy, yo no respiro, yo pienso. Digamos, el amor romántico así, a su máxima expresión", expresó Alejandra Collado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

En 24 horas, la canción de Shakira y Bizarrap ha generado más de 56 millones de visualizaciones y miles de comentarios a favor y en contra en redes sociales, pues algunos están con ella, y otros con Piqué.

La experta en temas de genero señaló que en su nueva canción de Shakira refleja su enojo y hace un reclamo de manera pública a Piqué, siendo señalada por algunos como ardida.

"Es una Shakira enojada, es una Shakira que habla, que nombra violencias, que está también ahí, pues haciendo este reclamo de manera pública, que además a nosotras las mujeres se nos ha socializado para que no hablemos de esas cosas. Si un hombre muestra su rabia o su enojo es como lo normal, digamos, es como la regla, incluso es algo que habla de su virilidad, de qué tan hombre es. Si nosotras externamos esa rabia somos histéricas, somos ardidas".

Y en este giro, de optar por asumirse como una mujer desechada, desechable y canjeable por una más joven, ella elige en sus líneas musicales presentarse como una mujer con independencia económica y autonomía.

"Me parece que ha sido importante para muchas mujeres que por años hemos crecido cantando y consumiendo canciones que nos dicen que cuando tu pareja te deja se te va el mundo, ya no vales nada, ya no tienes nada. Esta es una posibilidad de decir: puedo vivirlo de otra forma", comentó Collado.

Y agregó que la violencia económica sí puede determinar de qué manera vivimos los duelos o no, o de qué manera escapamos o no tan rápido de una situación de violencia, es decir, lo importante que es tener autonomía.

"Esa es otra de las cosas de los estereotipos de las mujeres, calladitas... te aguantas tu duelo, lo vives en silencio y bueno, como decimos nosotras ahora, aunque esto no sea un lema de Shakira ni, porque ella no es feminista, por lo menos no se ha nombrado así, que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio".

Finalmente, la experta de la UNAM apuntó que, desde su perspectiva, considera que Shakira tiene el derecho de expresar su rabia como la tenga que expresar.

"Nos muestra lo importante que es el tema de la autonomía económica para a veces poder salir de determinados círculos de violencia, a veces no es que no lo notemos o que nos queramos quedar ahí, sino que si no tenemos autonomía económica".

