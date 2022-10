Rihanna al fin rompió el silencio sobre su inesperado regreso a la música y su esperada actuación en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2023.

Con su vuelta a los escenarios se ha especulado quiénes podrían ser sus acompañantes.

Ante ello, de acuerdo con el medio TMZ la cantante ha elaborado una amplia lista junto a su equipo de trabajo en el que ha colocado los nombres de casi 50 artistas.

Aunque algunos señalan que Rihanna podría compartir escenario con el padre de su hijo, A$AP Rocky, el rumor más fuerte es que Shakira pueda aparecer en el show.

¿Shakira en el Super Bowl 2023?

Rihanna tienen una exitosa canción en colaboración con la intérprete de "Día de Enero", en el año 2014, juntas estrenarían el temazo "Can't Remember to forget you".

Al igual que gracias a todo el auge y que el nombre de Shakira ha reinado las redes sociales últimamente, se tiene la esperanza que pudieran darnos una sorpresa.

Recordemos que en el año 2020, antes de la pandemia, la cantante colombiana lo estuvo dando todo en el Half-time show.

En esa edición, la colombiana interpretó temas como "She Wolf", "Chantaje", "Hips Don´t Lie", "Waka Waka", entre muchos otros temas, bailando, tocando instrumentos musicales, sin duda todo un espectáculo que impresionó a la ciudad de Miami, teniendo como artistas invitados a Jennifer López, Bad Bunny y J Balvin.

La lista de artistas

Kanye West, Drake, Calvin Harris, Pharrell Williams, Jay-Z y Paul McCartney. Aunque también han salido a la luz los nombres de otros artistas como DJ Khaled, Shakira y Britney Spears.

aemz