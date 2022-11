Tras el lanzamiento de su nuevo documental "My Mind & Me", Selena Gomez continúa haciendo retrospectiva de su vida personal y profesional.

La intérprete de 30 años reveló la angustia que vivió luego de su larga y mediática relación con Justin Bieber.

"Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo", dijo Selena Gomez.

La intérprete de "Baila Conmigo" aseguró que se encontraba en una "relación que nadie quería dejar ir" con el cantante canadiense.

"Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado", comentó.

Lose You To Love Me

Selena aseguró que esa relación le inspiró para componer la canción "Lose You To Love Me" que escribió en tan solo 45 minutos.

"Es acerca de más que un amor perdido. Es sobre cómo aprendí a elegirme, a elegir la vida, pero también esperar que la gente encuentre la gracia y la paz en eso, también".

Selena y Justin sostuvieron un noviazgo con varias rupturas desde 2012 y hasta 2018.

Un mes después de que se casara con la supermodelo, Gómez sufrió un colapso relacionado con su lupus y tomó un tratamiento para su salud mental.

aemz