Sean Penn en nueva polémica, aseguró que los "hombres se han feminizado"

El actor Sean Penn suele generar polémica gracias a sus declaraciones o la violencia física en contra de Madonna, su expareja, hasta los más recientes comentarios misóginos que dio a conocer.

Cabe señalar que Sean Penn ha mantenido la fachada del machismo e incluso la ha llevado a la práctica, se esperaba que en medio del movimiento de concientización del #MeToo pudiera reflexionar al respecto de sus acciones. Sin embargo, este hombre tachó de "infantiles" los reclamos de las actrices.

Pero este no ha sido el único comentario fuera de lugar, en pleno 2022 comentó que está en contra del hecho de que los hombres hayan cambiado el discurso de la masculinidad para convertirlo en algo "frágil" o que se ha hecho mucho más femenino con el paso del tiempo.

Sean Penn sin duda es uno de esos hombres que a pesar de la crítica se mantiene fiel a sus convicciones sin dar demasiadas explicaciones relacionadas con su mentalidad.

Así la expresión machista y misógina de Sean Penn que lanzó en los medios

"Me incluyo en el club que cree que los hombres en la cultura estadounidense se han feminizado salvajemente", indicó Penn para el medio internacional, The Independent.

Este comentario además llegó con una aseveración más en la que pide a los hombres "ser justos y no convertirse en mujeres". El histrión apuntó a que se siente rodeado de mujeres muy fuertes que ya dejaron de ver al hombre como "el opresor".

"Tengo a mujeres muy fuertes en mi vida que no toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas. Creo que hay muchos genes cobardes que llevan a las personas a renunciar a sus tejanos y ponerse una falda", expresó a The Independent.

Quizá, lo que más ha llamado la atención es que Sean Penn dio estas declaraciones mientras estaba en una entrevista al lado de su hija Dylan Penn, quien no hizo más que permanecer en silencio.

Cuando se dio a conocer que Kate del Castillo se había reunido con Joaquín "El Chapo" Guzmán, en compañía de Sean Penn causo polémica e incluso problemas legales para la actriz mexicana.

Y recientemente Kate del Castillo reveló que ella ha cortado toda relación con Penn.

"[Sean Penn] salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él", advirtió a Javier Poza en su programa de radio (Radio Fórmula). "La verdad me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie".

Actualmente, la estelar de la serie Ingobernable mantiene una lucha para demostrar que fue víctima de una persecución por parte del gobierno de su país, en aquel entonces; debido a que quisieron fincarle los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento. Estos señalamientos le trajeron graves consecuencias a nivel personal, profesional y económico.

"Ha sido un proceso muy duro y desgastante; muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero y porque puedo, y porque es mi derecho", enfatizó. "Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco".

Mientras tanto, Kate del Castillo se encuentra promocionando la tercera temporada de La reina del sur y asegura estar en momento de tranquilidad personal.