A casi 5 años de la muerte de Karla Luna, la familia de la comediante sigue peleando contra Karla Panini y Américo Garza por la custodia legal de las hijas que Luna tuvo con su ex marido.

A pesar de que no se ha llegado a ningún acuerdo, los dimes y diretes entre estas familias no han terminado, y la noche de este miércoles, 17 de agosto, se dejo en evidencia cuando Rubén Rodríguez Luna, hijo de Karla Luna, comentó una publicación de Instagram de Karla Panini, quien le deseaba un feliz cumpleaños a su hijastra Sara Valentina Garza.

¡Happy Birthday Sara! Te queremos mucho y deseamos que seas muy feliz, que cumplas tu sueños y tus metas. Siempre tendrás a tu familia para apoyarte. ¡Gracias Dios por esta hermosa familia!'', escribió la comediante junto a una fotografía familiar donde aparecían las hijas de Karla Luna (Sara Valentina y Nina Victoria Garza), Américo Garza, Karla Panini y sus hijos César Gabriel Burgos e Isabella Garza.

Tras esta publicación, muchos fans y amigos le desearon feliz cumpleaños a la menor, pero también hubo quienes aseguraron que un buen regalo de cumpleaños sería que Sarita viera a sus hermanos Rubén y Sthepanie, así como a toda su familia materna.

Sin embargo, este comentario generó que la ''Lavandera Güera'' abriera su corazón y externara que la familia Luna ha tenido muchas oportunidades para ver a las niñas, ''pero han preferido seguir haciendo show mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales'', por lo que dudaba que quisieran verlas.

Como era de esperarse, esta declaración generó que Rubén Rodríguez Luna arremetiera contra Karla Panini por tergiversar la información que ''solamente promueve mentira''. Además de dejar claro que la jueza es quien determina los días de convivencia con sus hermanas y no por falta de ganas, como lo dio a entender la famosa.

''Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ´si no las vemos es por algo´, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas'', comenzó su mensaje Rubén Rodríguez Luna.

Y añadió: ''Aquí solo son tus palabras, pero no tus hechos. El día de mañana mi tía tiene convivencia física también dictada por la jueza, para que no te quede duda de lo mucho que las queremos ver y las lleven''.

Después de que Karla Panini leyó este mensaje en su red social, se le fue con todo al joven a quien nombró como payaso y vividor, asegurando que toda su vida él y su hermana Sthepanie le dieron problemas a su madre, al mismo tiempo que añadió que tanto el joven como la familia Luna lo único que querían era llegar a un acuerdo económico con Américo Garza para poder ver a las niñas y que éste siempre buscó hacer las cosas por las buenas.

''Ah no, la familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediaticos porque no sabe trabajar porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes. Mil veces se quejó de eso, no solo conmigo. ¡Payaso!'', le respondió Karla Panini a Rubén Rodríguez Luna.

De la misma manera, lo corrió de su perfil de Instagram porque no estaba dispuesta a dejarlo que ganara dinero con este pleito en redes sociales y lo invitó a trabajar para que ganara algo honrado.

Por último, le comentó que si quería ver a sus hermanas le hablara a Américo Garza y le pidió que no anduviera haciendo shows para finalmente bloquearlo.

Por su parte, Rubén Luna utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que en ningún momento fue irrespetuoso con Karla Panini y si hizo este comentario fue para esclarecer un tema en el que estaba mintiendo y lo involucraba.

''Por otra parte yo no busco encajar en tus estándares, lo único que buscamos es convivir con mis hermanas y para ello no requerimos de una cédula profesional, el valor de una persona va más allá de un nivel académico o su estatus social, lo importante y lo que trasciende es la calidad de una persona; sus valores, sus principios, el ser un humano consciente y su moral.

Y añadió: ''El ejemplo está en mi madre que a pesar de no tener una cédula profesional llego a cumplir sus sueños y hasta el día de hoy es recordada como un buen ser humano, esa misma esencia y ese amor que sentimos por ellas es lo que nos hace seguir adelante para cuando se llegue el momento de estar con ellas fortalecer lo que mi madre nos dejó a los 4'', expresó el muchacho.

En ese sentido, Rubén Rodríguez Luna dejó claro que ni él ni su hermana mayor tuvieron problemas con su madre tal y como lo dejó saber la madrastra de sus hermanitas y afirmó que las personas que le hicieron daño a Karla Luna fueron ella y Américo Garza, a quienes tacho de lastimarla a pesar de que sabían que estaba luchando contra el cáncer.

''Una vez se libró de ustedes, volvió a ser ella a pesar de estar devastada por sus actos, el que no lo quieras reconocer es tu problema y no por qué lo diga yo, mi madre lo expreso, ahí está la entrevista donde se puede palpar el dolor que le causaron, de verdad que es un descaro he inconsciencia, el que TÚ hables de esto pero viniendo de ustedes no nos sorprende'', concluyó.