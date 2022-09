Tras las fuertes especulaciones de que Ninel Conde había regresado al quirófano para someterse a una cirugía en el rostro, la famosa reaccionó a las críticas a sus detractores.

La famosa aseguró que no le agradan los rumores que desatan diversos medios de comunicación y no está dispuesta a seguirles el juego.

"No aclaro chismes, siempre dicen. Desgraciadamente hay ciertos medios que no dicen la verdad. A veces ya no hay credibilidad, entonces ya", advirtió Conde a los medios de comunicación.

Recientemente a través de sus redes sociales, Ninel compartió unas historias en las que declaró que se tomaría unas vacaciones de sus viajes, dejando boquiabiertos a sus fans, lo que desató todo tipo de comentarios por sus supuestos arreglos estéticos en su cara.

"Lo único que falta es que digan que me cambié sexo, entonces diré: 'sí, soy hombre".

"Estoy feliz, en otra etapa de mi vida, obviamente tú sabes lo que hay ahí, que estoy con la fe en Dios y esperando que los tiempos de Dios se acomoden, eso es lo único que me confronta mis emociones, pero de ahí en más, si tú puedes sobrevivir a algo tan fuerte como mujer, como madre, ya lo demás es peccata minuta", dijo.