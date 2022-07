El actor estadounidense Paul Sorvino, quien es reconocido por su interpretación de Paulie Cicero en el filme "Goodfellas", del director Martin Scorsese, murió a los 83 años de edad.

El también interprete del sargento de policía Phil Cerretta de la serie de televisión "La ley y el orden" falleció en Indiana de causas naturales, según informó a los medios de comunicación su agente Roger Neal.

Paul Sorvino, con más de 50 años de trayectoria artística, también dio vida al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en el filme "Nixon", del director Oliver Stone.

"Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que ha existido se ha ido. Tengo el corazón roto", escribió en su cuenta de Twitter su esposa Dee Dee Sorvino.

Como director firmó la comedia "The trouble with Cali", protagonizada por él mismo y escrita por otra de sus hijas, Amanda; así como "That championship season" y un par de episodios la serie de televisión "That's Life".

La revista Deadline recordó este lunes en su web que fundó la Fundación Paul Sorvino contra el Asma y que escribió con su mujer, Dee Dee, con la que se casó en 2014, el libro "Pinot, Pasta and Parties".

Aunque Paul Sorvino era conocido por interpretar a "ganster", decía que sus verdaderas pasiones eran la poesía, la pintura y la ópera.

La hija de Paul, Mira Sorvino expresó en su cuenta de Twitter que su "corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado" y que era "el padre más maravilloso".

En mayo pasado, el actor estadounidense Ray Liotta murió a los 67 años en República Dominicana.

Raymond Allen Liotta, quien también fue productor, era mundialmente famoso por su papel de Henry Hill en la película de 1990 Goodfellas, de Martin Scorsese, así como el personaje Shoeless Joe Jackson en Field of Dreams.