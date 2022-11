Tatiana presumió en redes sociales su disfraz para Halloween: un vestido de sirenita, que acompañó con un broche en el cabello en forma de estrella de mar, haciéndose viral, pues su maquillaje no causó el efecto deseado.

¿HAY RIVALIDAD ENTRE BELINDA Y PATY CANTÚ? ESTO SE SABE

TUNDEN A TATIANA EN REDES SOCIALES POR SU DISFRAZ DE "SIRENITA" PARA HALLOWEEN

La conductora de "Masterchef Celebrity" fue objeto de burlas en redes sociales, debido a que su disfraz de sirenita y su maquillaje no fueron del agrado de los internautas, por lo que ella misma tomó las cosas con humor y contó cómo se maquilló, aunque reconoció que su intento fue fallido.

"Voy a una fiesta de disfraces y según yo, éste es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien Pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!", comentó en un video, donde ella misma se burló del resultado de su disfraz de sirenita.

Algunos de los comentarios que generó el disfraz de sirenita de Tatiana fueron que parecía "sirena atropellada" y "carnita asada", "pensé que te había atropellado una motocicleta, ¡bendito dios que no fue así!", "pensé que era una sirena zombie", "todo hermoso Tati... pero en el cachete si parece que te pasó una bicicleta a toda velocidad".

Así que lejos de dar miedo, Tatiana dio risa con su disfraz para Halloween, pero lejos de enojarse de los comentarios de la gente, tomó las críticas con humor, pues reconoció que le quedó horroroso, ya que el efecto que le quiso dar a su piel el efecto de las escamas de la sirena, le quedó como si una llanta le hubiera pasado por el cachete.

¿TE QUEDARÁS SIN IPHONE? CIERRAN FÁBRICA MÁS GRANDE DEL MUNDO

(Lérida Cabello)