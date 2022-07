La cantante, Sasha Sokol confirmó la ratificación de la denuncia que hizo en contra de el productor Luis de Llano por los presuntos abusos que este cometió en contra de la actriz cuando formaba parte de Timbiriche.

La famosa señaló que desde hace un mes se acercó con las autoridades para presentar la denuncia en contra del productor.

"Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero ya la presenté totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más", puntualizó la cantante.

De igual forma, Sokol no hizo declaraciones en torno a Luis de Llano o la posible defensa que este pueda interponer.

Cabe recordar que, tras las declaraciones de Sokol, el productor señaló que ella mentía en cuanto al tiempo que duró su relación y afirmó que todo lo sucedido entre ambos fue completamente transparente.

En forma de respuesta, la cantante señaló que lo inmoral de lo mencionado por del Llano es que no se da cuenta que lo que hizo estuvo mal.

Asimismo Sokol señaló que su relación nunca pudo ser transparente pues su familia no sabía de dicho lazo con el productor hasta cuatro años después de que empezaran a salir cuando ella ya tenía 16 años.

Finalmente, tras lo declarado por la famosa, la periodista Lydia Cacho se ofreció para acompañar todo el proceso legal en contra de Luis de Llano además de que Cacho dijo que lo hecho por el productor se conocía como "grooming".

Dicho termino se emplea para denominar a la forma de violencia sexual en la que un adulto se acerca a un menor de edad para generar algun tipo de interacción sexual una vez que se gana la confianza de la víctima.

