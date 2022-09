Sasha Sokol reveló que tanto ella como su familia pasan por momentos complicados por la demanda que interpuso contra el productor Luis de Llano por daño moral.

SASHA SOKOL: "NO ESTOY TRANQUILA" TRAS DEMANDA A LUIS DE LLANO

"No es para nada una época tranquila. Ninguna persona que haya vivido lo que yo viví podría estar tranquila... Estoy pasando un momento muy difícil, mi familia también", confesó.

En lo que se refiere al avance del proceso legal en contra de Llano, por daño moral, Sasha dijo que, hasta el momento, no tiene claro cuánto tiempo durará.

"No sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero confío en que se hará justicia. Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa; me parece que es lo mínimo que se puede pedir", expresó.

Y agregó que el monto de la reparación del daño será donado a una fundación que apoye a víctimas de abuso.

La cantante busca con esto que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos. También pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso, por eso en su demanda solicita a los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte de Luis de Llano que le causaron daño moral en diversos aspectos, debido a que era una niña de 14 años cuando ocurrieron los hechos.

¿QUÉ QUIERE LOGRAR SASHA SOKOL CON SU DENUNCIA CONTRA LUIS DE LLANO?

1. Que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada.

2. Que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones.

3. En el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C., una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil.

(Lérida Cabello)