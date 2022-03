Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, acusó de abuso a Luis de Llano Macedo

La cantante Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, acusó de abuso al productor Luis de Llano Macedo, quien recientemente señaló que había tenido un "romance" con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Ahora la artista revela que lo que Macedo llamó "romance" en realidad fue un abuso que duró meses.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la artista hizo una denuncia a través de Instagram, donde relató cómo vivió el abuso a manos del que era en aquel momento uno de los productores más poderosos de la industria.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación.

Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así.

Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras.

Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá.

Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra "desadoptar" no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida.

Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida.", relató la cantante en una primera publicación.

Sasha Sokol continuó su desgarrador relato cuestionándose por qué hasta la fecha el productor continúa mintiendo cada vez que habla de ella, por qué no admite que lo que hizo es un delito. Durante años Luis de Llano salió con una menor de edad y todos lo vieron de forma "normal".

Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él.

Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada.

¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad.

Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo.

¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre.

"La vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás". Hoy puedo ver que ésa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo.

Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio.

La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad.

Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda.

Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada.

Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso.

No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No.", escribió la cantante en un primer posteo.

Macedo es uno de los productores de entretenimiento más prolíficos de México, quien a través de su carrera ha sido el impulsor de importantes proyectos en la televisión y los escenarios del país.

Descendiente de una familia artística, el hijo de la recordada actriz Rita Macedo y de uno de los pioneros de la televisión mexicana, Luis de Llano Palmer, ha sido el genio creativo de múltiples proyectos que se han quedado en la memoria del público.

Es el caso de Timbiriche, el emblemático grupo pop de los 80 que Luis lanzó a la fama desde que sus integrantes eran niños. Compuesta por Benny Ibarra –sobrino de Luis-, Diego Schoenning, Erik Rubín, Alix Bauer, Mariana Garza y Sasha Sokol, la primera alineación de la banda se ganó el aplauso y el cariño del público con canciones que al paso del tiempo cambiaron su temática de infantil a juvenil.

LA DECLARACIÓN DE LUIS DE LLANO SOBRE SU "RELACIÓN" CON SASHA SOKOL

Fue tiempo después del debut de grupo cuando Luis de Llano y Sasha Sokol sostuvieron una "relación sentimental" que por años se mantuvo a la sombra del conocimiento público. Este "romance" ha dado de qué hablar desde entonces y al paso de los años sobre todo por la diferencia de edades, pues Luis es mayor por 25 años de la cantante de "Rueda mi mente".

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, el productor habló acerca de la "relación" y admitió haberse enamorado profundamente de Sasha, quien fue la que dio por terminada la "relación" que duró seis meses.

"Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó", confesó el productor.

De Llano mencionó que la madre de Sasha estaba al tanto de la "relación", y fue quien también influyó a que ésta llegara a su fin.

"La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ´oye no quiero que esté en tu casa más´ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente" , dijo Luis, quien por ese entonces tenía 42 años mientras Sasha, 17.

El también creador de otros exitosos grupos pop como Kabah y Garibaldi reconoció que él quiso más a la artista que ella a él: "Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente".

Luis dejó ver que el motivo por el que iniciaron la supuesta "relación" fue por una búsqueda de la figura paterna. "Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue", destacó el también hermano de la actriz Julissa.

En junio de 2021, Luis descartó que su "amorío" con Sasha (como él lo llama) fuera a aparecer en la próxima bioserie sobre Timbiriche que se está cocinando:

El productor aseguró que su "relación" con Sokol no fue trascendental, porque fue tan corta que ni siquiera hay algo qué ver o qué contar acerca de esos días, dijo en entrevista a "Ventaneando".

"No hay historia qué contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ´no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple´", declaró el productor.

LUIS DE LLANO HABLA SOBRE EL ACOSO DE PRODUCTORES A ARTISTAS

En el 2021 Luis de Llano ofreció una entrevista para el programa de YouTube "La Tetera", conducido por Daniel Bisogno, Sebastián de Villafranca y Daniela Mota, en donde aseguró que él nunca cometió actos de acoso a ninguno de los talentos a los que les hizo casting ni a sus padres, aunque dijo que si recibió insinuaciones por parte de personas que querían hacer todo con tal de ser famosos, pero el siempre los rechazó.

"Hay un mito sobre eso pero no sabemos la verdad, siempre imaginas al productor como Valentín Pimstein sentado en su sillón con su puro, 40 mujeres sentadas afuera, si había una especia como de decir: ´¡pégate allá porque así vas a pegar!, te van a meter a una novela´, yo siempre separé mucho mi trabajo de las relaciones con los otros", explicó.

Luis de Llano aprovechó el espacio para confesar que le tocó trabajar con un director que si tenía fama de sobrepasarse con sus talentos, pero a pesar de que al productor de Cachún cachún, Ra Ra le llegaban ofertas con mucha frecuencia, él siempre se mantuvo al margen de la situación y sólo elegía a los verdaderos talentos.

"Yo tuve la mamá de muchas sentadas afuera esperando con la niña a ver si entraba al grupo y le decía, señora, no es así aquí, conmigo no es así, me llegaron a decir: ´señor, estamos a sus ordenes´, ´muchas gracias señora, pero no va por ahí el asunto´. Entonces, yo creo que traté de siempre de mantener un perfil porque en dos segundos te inventan un historia", declaró.