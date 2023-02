El actor Javier Díaz Dueñas reveló que él fue testigo de la relación que Luis de Llano tuvo con Sasha Sokol y asegura que la cantante quedó embarazada del productor a los 13 años, pero perdió al bebé, declaró en entrevista con la prensa.

Hace casi un año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Sasha levantó la voz y acusó a Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era menor de edad, pues la hizo creer que tenían una "relación" cuando ella tenía 14 años y él 39, pero en realidad se trató de un abuso que duró años.

"Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio".

Sasha y Luis estuvieron juntos casi 4 años juntos, y cuando la familia de la ex Timbiriche se enteró se volvieron loco porque le doblaba la edad.

"Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida", relató Sasha hace casi un año.

SASHA SOKOL: "NO ESTOY TRANQUILA" TRAS DEMANDA A LUIS DE LLANO

"SASHA SOKOL ESTUVO EMBARAZADA DE LUIS DE LLANO": JAVIER DÍAZ DUEÑAS

"A mí me parece maravilloso que las mujeres, sean cual sea la razón, hayan tomado la sartén por el mango y que estén enfrentando esta problemática con valor. A mí me tocó vivir la cuestión de Sasha Sokol cuando ella tenía 13 años", comentó Javier Díaz Dueñas.





El actor agregó que le tocó saber de los abusos de Luis de Llano a Sasha Sokol, y que hasta perdió un bebé.

"Me tocó saber de estos abusos, incluso Sasha perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa y esto se daba en todos los medios desde muy jovencitas para obtener un papel, para que las tomaran en cuenta desafortunadamente se veían manipuladas", finalizó.

LUIS DE LLANO REAPARECE TRAS ACUSACIONES DE SASHA SOKOL

(Lérida Cabello)