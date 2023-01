Sasha rompió en llanto al hablar sobre el caso de Luis de Llano, pues gracias a eso muchas mujeres han alzado la voz.

SASHA ROMPIÓ EN LLANTO AL HABLAR DE LUIS DE LLANO

"Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no. La denuncia por supuesto que continúa y yo espero que en uno o dos meses tengamos una resolución", declaró a la prensa que la abordó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Y cuándo le dijeron que Luis de Llano ha dicho que no se arrepiente de nada y que está orgulloso de su nombre y trayectoria, respondió.

"¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años?, no tengo nada más que decir".

La ex Timbiriche reconoció que no ha sido tocar este tipo de temas porque es delicado, y que entiende la reacción que tuvo Yordi.

"Mira, yo sé que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados, para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es, y entiendo que la reacción de Yordi haya sido, pues la que fue, pero creo que, si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando", declaró Sasha.

Sobre la entrevista de Yordi a Luis de Llano dijo que nunca la criticó, porque ayudó a ver que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización.

"Yordi siempre me ha tirado muy buena, es un tipo lindo, y le agradezco que haya reconocido... yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó, tampoco pedí que la bajaran, porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas", señaló.

Lo que sí criticó fue que Yordi no fuera más empático con ella.

"Mi único comentario fue que la empatía es importante, ¿Y a qué me refiero con esto?, cuando tú haces una entrevista, claramente tú no sabes qué es lo que te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que tus entrevistados dicen, no ayudas a que termine, y creo que en ese sentido hubiese sido, desde mi punto de vista, mejor que hubiera dicho Yordi, cuando Luis le comentó lo que fuera, que Yordi hubiera dicho algo como ´oye, ¿no te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo?, ¿oye no te parece que tu estabas en una posición de poder frente a Sasha que trabajaba contigo?´, en fin, si él hubiera (sido más empático), sin juzgar a Luis, porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis, me parece que hubiera sido más empático, en este caso conmigo".

(Lérida Cabello)