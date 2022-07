Santa Fe Klan sufre aparatosa caída durante un concierto en Rosarito, Baja California.

El rapero originario de Guanajuato interpretaba "Cuidando el territorio", tema en el que colabora con Calibre 50 y Beto Sierra, cuando se le ocurrió aventarse al público para que lo atraparan, advirtiéndoles "¡pero me van agarrar, eh, perros!".

Así corrió a la multitud, pero uno de sus bailares lo detuvo, provocando que se cayera en la parte de la separación entre el escenario y el público, en los videos que ya circulan en redes sociales, se ve como el rapero es auxiliado por su seguridad.

Cuando regresó al escenario, se le vio molesto con su equipo, pues debido a que lo detuvieron fue que se cayó, pese a lo sucedido siguió cantando para su público que le aplaudió de principio a fin.

Santa Fe Klan forma parte del sondtrack de la nueva película de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever", con el tema "Soy", que hace referencia al mito de la creación de Tenochtitlán, y que se estrenará en noviembre.

"Me siento muy contento por ser parte de este proyecto muy chingón junto a @marvel @blackpanther para la película ´Wakanda Forever´ y muchas gracias a ustedes raza que siempre me ha apoyado que la verdad sin ustedes no sería nada!! Ya pueden escuchar la rola en todas las plataformas digitales!! Somos la santa carnall. Viva México", escribió el rapero en su Instagram.

(Lérida Cabello)