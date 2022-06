Hace unos meses, Sandra Bullock declaró que después del estreno de la película "The lost city", se tomaría un descanso para poder pasar más tiempo con su familia, pero ya se siente cansada, por lo que tomó la decisión de retirarse.

En una entrevista para un medio escrito de Estados Unidos, reveló que se siente exhausta después de protagonizar alrededor de 50 películas.

Esta decisión la tomé porque quiero tener una agenda más ligera durante los siguientes años de mi vida. No quiero estar a la merced de la agenda de nadie que no sea yo misma. Estoy exhausta. Estoy cansada de que no puedo tomar decisiones sanas, inteligentes y tengo que aceptarlo

EN SU VIDA PRIVADA YA NO SE SIENTE PLENA

La protagonista de "La propuesta" está agradecida porque durante varias décadas ha tenido un trabajo estable, pero en su vida privada ya no se siente tan plena.

"El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí", confesó Bullock.

Agregó que quiere disfrutar del desarrollo de sus hijos, y su trabajo ya no se lo permite.

"Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy en él. Y solo quiero estar las 24 horas del día, los siete días de la semana con mis bebés y mi familia. Ahí es donde estaré un tiempo".

Sandra aseguró que es una decisión que tomó de manera individual, pues lo único que quiere es estar en casa y disfrutar de su familia.

"Quiero estar en casa, no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: ´Solo quiero estar en casa´. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa", concluyó.

Por el momento, Bullock no sabe si en un futuro regresará a la pantalla grande, si decide retirarse definitivamente, hará el anuncio.

(Lérida Cabello)