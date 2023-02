Sam Smith regresa con su cuarto álbum de estudio "Gloria", cuyo nombre representa a su "voz de guerrero interior". A través de sus 13 canciones, el británico explora las nuevas facetas y vivencias de su verdadera identidad.

Con el disco por estrenarse, Sam compartió un nuevo video musical para su tema "I'm not here to make friends" donde se le ha acusado por ser demasiado explicito debido a los desnudos parciales.

"Solo para recordar, esto está disponible para el consumo de niños", comentó un usuario.

Ante la controversia y las criticas, Sam Smith compartió una foto sin ropa después de publicar en Youtube el video musical de su canción.

La controversia

El video arranca con Sam Smith, que viste un enorme abrigo rosa, llegando a un castillo remoto en helicóptero.

Una escena en particular ha causado molestia en algunas personas: muestra a Smith con ese atuendo de corsé y borlas en los pezones, esto mientras posa de manera sugerente a medida que lo bañan con chorros de agua.

Aunque los usuarios de internet más conservadores lo acusaron de "vulgar" y de "sexualización excesiva", la comunidad LGBT+ salió en su defensa alegando que el video es un himno y que representa a su comunidad.

Sam Smith responde a las críticas

"No pasó nada malo. No fue raro. Cosas más raras han sucedido en ese castillo. Seamos honestos", dijo Smith en el programa The Graham Norton Show de la BBC.

Poco después, el cantante después publicó un still del video mientras lleva puesto un vestido negro repleto de plumas junto a la leyenda: "Nunca es demasiado".

"Realmente he aprendido a no leer los comentarios ahora, lo cual es fabuloso. Estoy lanzando este álbum ahora y no estoy tan nervioso (como) antes porque sé que no voy a leer lo que piensan otras personas. Realmente se trata de cómo me siento. ¿Estoy feliz con eso? Y si lo estoy, entonces genial", declaró.

