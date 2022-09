A pesar de las adversidades, Salvador Rivera, ganador del reality show "La Voz Senior" en 2019 se siente con mucha más sensibilidad que hace dos años, cuando tuvo que enfrentarse a la covid-19 que lo llevó a estar en terapia intensiva.

"Me siento con mucha más sensibilidad; mi voz se conserva muy bien y creo que transmito emociones diferentes a las de hace dos años, cuando empecé a recuperar mi estado de salud; estoy convencido de que algo se mueve en tu ser cuando la vida te pone pruebas y obstáculos", expresó el intérprete.

Después de las experiencias vividas, Rivera ahora sabe que hay que cada minuto es muy importante, por eso ahora se rige con la siguiente frase, inspiración de Alejandro Jaén.

"El pasado no regresa y, el futuro, a veces juega con tus sueños de vivir".

LA VIDA SIGUE

Salvador Rivera fue parte del equipo de Ricardo Montaner en "La Voz Senior", del que resultó ganador, y como parte del premio firmó un contrato con una disquera por tres años.

"Mi contrato terminó el 31 de julio y ahora he decidido publicar mi nuevo disco ´La vida sigue´, de manera independiente, con temas inéditos del maestro Alejandro Jaén, está conformado por cinco temas nuevos y cinco covers, próximamente será lanzado en formato físico y en plataformas", comentó.

El título del álbum no es una casualidad, lleva implícito el momento difícil de salud por el que atravesó, del que ya está recuperado, gracias a la disciplina que se impuso en su rehabilitación.

"Me siento ante una nueva oportunidad que no quiero desaprovechar, por eso, he puesto en mi nuevo disco todo mi empeño y talento. Llevo 42 años de carrera, debuté en la celebración de los 50 años de la estación de radio XEW en 1980. Estoy en el mejor momento de mi vida, más allá de la voz, me siento con mucha más sensibilidad".

Salvador Rivera se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, el miércoles 14 de septiembre, a las 20:30 horas, tendrá como invitados especiales a Alejandro Jaén, Rocío Banquells y Rodrigo de la Cadena.

"Me siento enormemente complacido del trabajo con el maestro Jaén, toda una leyenda de la música en español. Y con Rodrigo de la Cadena a quien conozco desde que él era un niño... hace diez años que colaboramos. A Rocío apenas la conocí justo para hacer este dueto, aceptó y me ofreció una de sus canciones ´Luna mágica´, es una gran artista, agradezco su confianza", finalizó Salvador Rivera.

(Lérida Cabello)